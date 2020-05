Lepote in zanimivosti afriške divjine

Zanimiva dokumentarna serija Divja Afrika nam bo predstavila raznolike afriške pokrajine in tamkajšnje živalske prebivalce, to pa je samo ena od treh novih serij o afriški celini, ki si jih boste maja lahko ogledali na programu Viasat Nature.

Zanimiva dokumentarna serija Divja Afrika nam bo predstavila raznolike afriške pokrajine in tamkajšnje živalske prebivalce, to pa je samo ena od treh novih serij o afriški celini, ki si jih boste maja lahko ogledali na programu Viasat Nature. Foto: BBC Studios

Velikanska Afrika (Massive Africa)

Premierno od nedelje, 3. maja, ob 14. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 5 x 60 min. │ Foto: Off The Fence

Ta dokumentarna serija predstavlja razburljivo pustolovščino čez zadnjo neukročeno veličastno afriško divjino.

Vsak epizoda ponuja edinstveno in neprimerljivo slikovito potovanje kot tudi nov pogled na čudežne kraje, znamenita naravna čudesa in osupljive divje živalske prizore na tej celini.

Raziščite velikanske afriške pokrajine in odkrijte najbolj čudovite trenutke, akcijo in dramo divjega življenja.

Nepozabna srečanja z živalmi (Epic Animal Encounters)

Premierno od torka, 19. maja, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: West One

Amaterski in profesionalni filmarji veliko časa preživijo v divjini, kjer so priča divjim živalim v njihovem elementu. A narava občasno pokaže svoj nepredvidljivi obraz – in vse to ujamejo kamere.

Ustvarjalci dokumentarne serije vas vabijo, da se jim pridružite na epski avanturi odkrivanja, nevarnosti, bolečine in zmagoslavja.

Na pustolovščini vam bodo predstavili neverjetne prizore izjemnega vedenja živali in čustvena pričevanja očividcev, ki so imeli to srečo, da so se znašli ob pravem trenutku na pravem kraju.

Vodilni strokovnjaki za divje živali bodo preučili vsak posnetek in razkrili skrivna življenja živali v gibanju.

Divja Afrika

Vsako nedeljo v maju ob 14. uri. │ Foto: BBC Studios

Afrika je celina skrajnosti – od epskih gorovij v Tanzaniji in Keniji do odročnih barij v Okavangu in najbolj peklenskih temperatur na Zemlji.

S pomočjo nove razburljive serije Divja Afrika bomo obiskali raznolike afriške pokrajine, v katerih domujejo nekatere najznamenitejše in najbolj izjemne vrste živalskega kraljestva.