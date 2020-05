Vzpon in padec veličastnih Pompejev

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste maja lahko ogledali na programu Viasat History .

Vzpon Pompejev (Pompeii Rising)

Premierno od ponedeljka, 11. maja, ob 22.10. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: Terranoa

V Pompejih so leta 2018 sprožili obsežno reševalno operacijo in arheološko akcijo. Šlo je za prvo operacijo takšnih razsežnosti v zadnjih 50. letih.

Vodilni strokovnjaki so si skupaj prizadevali odkriti nove sledi o katastrofi, ki je leta 79 doletela to mesto.

V dvodelnem dokumentarcu Vzpon Pompejev bodo preučili neraziskane predele mesta in nam predstavili nova velika odkritja, gledalci pa bomo s pomočjo vrhunskih tehnologij in poustvarjene drame pridobili zanimiv vpogled v življenje in usodo mesta na vrhuncu rimske civilizacije.

Pompeji: po izbruhu (Pompeii: After the Eruption)

V sredo, 13. maja, ob 22.10. │ Št. epizod: 1 x 90 min │ Foto: Passion Distribution

Ustvarjalci tega dokumentarca so šele pred kratkim pridobili ekskluziven dostop do starodavnega mesta Pompeji, da bi odkrili nove dokaze o njegovem dramatičnem propadu leta 79.

Uničenje Pompejev predstavlja le del zanimive zgodbe, ki jo bosta raziskovala arheolog Raksha Dave in zgodovinar Dan Snow. Vulkan je namreč uničil tudi sosednje mesto Herkulanej in druga obmorska mesta ter tako opustošil površino v velikosti 130 kvadratnih kilometrov.

Berlin 1945

Premierno vsak večer od petka, 8. maja, ob 21. uri. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: Autentic

Ta tridelni dokumentarec skozi oči zmagovalcev in poražencev razkriva večstopenjsko preobrazbo mesta in njegovih prebivalcev, saj pripoveduje zgodbo o osvoboditvi, padcu in vnovični obnovi Berlina.

S pomočjo še nikoli videnih arhivskih posnetkov ne bodo poustvarili samo življenja tistih, ki so bili osvobojeni iz koncentracijskih taborišč in okupiranih držav, temveč tudi privržencev nacistične Nemčije, molčečih množic in storilcev zločinov.

Številna pričevanja iz tega obdobja bodo dala glas sovjetskim, ameriškim, britanskim in francoskim vojakom kot tudi nemškemu prebivalstvu, ki je v strahu čakalo na razplet druge svetovne vojne.

Bitka za Kreto (Battle of Crete)

Premierno od ponedeljka, 18. maja, ob 21. uri. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: Pilot

Ta dokumentarna serija pripoveduje zgodbo o znameniti bitki iz časa 2. svetovne vojne in poznejši štiriletni nemški okupaciji grškega otoka Kreta.

S pomočjo arhivskih posnetkov, računalniške animacije, prispevkov strokovnjakov in preživelih posameznikov bodo podrobno preučili edinstveno in krvavo bitko za Kreto in njene posledice.

Salemske čarovnice (The Witches of Salem)

Premierno od ponedeljka, 25. maja, ob 22. uri. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Terranoa

Spoznajte zgodbo o histeriji, ki se je odvila med sojenjem čarovnicam v Salemu in vodila do usmrtitve dvajsetih žensk v bogati družbi Nove Anglije.

Obtožbe o obsedenosti s hudičem so vodile do množičnih aretacij, senzacionalističnih sojenj in javnih obešanj na mestnem trgu.

Serija črpa vsebino iz bogatih zgodovinskih dokumentov in sodnih zapisov, sociologi, psihologi in kulturni zgodovinarji pa nam bodo pojasnili, kako so skupnosti še danes dovzetne na tovrstno histerijo.