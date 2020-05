Naši zavezniki v boju proti koronavirusu

V torek, 28. aprila, so v ZDA praznovali državni dan superjunakov. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali njihove najodmevnejše celovečerne reinkarnacije – od Batmana in Supermana do Hellboya in Aquamana ter fantastične Harley Quinn.

Ptice roparice (Birds of Prey, 2020)

Margot Robbie se je vrnila v vlogi nepredvidljive in nepozabne nekdanje Jokerjeve priležnice Harley Quinn, v razvedrilni akcijski pustolovščini pa so se ji v boju proti zlobnemu vladarju kriminalnega podzemlja (Ewan McGregor) pridružile še nekatere druge zanimive protijunakinje. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame, 2019)

Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – uničiti Thanosove moči in vrniti red v vesolje. Najdonosnejši celovečerec v zgodovini je v svetovnih kinematografih zaslužil 2,798 milijarde ameriških dolarjev. • V nedeljo, 26. 4., ob 15.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jekleni mož (Man of Steel, 2013)

Deček odkrije, da ima neverjetne sposobnosti in da ni Zemljan. Kot mladenič se v podobi Henryja Cavilla odpravi na pot, da bi odkril, od kod je prišel in kakšno je njegovo poslanstvo. Film je režiral Zack Snyder, Christopher Nolan pa je soavtor zgodbe filma in njegov producent. • V soboto, 25. 4., ob 20. uri na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Hellboy (2004)

Hellboy (Ron Perlman) je demonsko bitje, ki ga je med drugo svetovno vojno priklical Rasputin, da bi pomagal nacistom. Iz njihovih krempljev ga reši ustanovitelj miroljubne organizacije za raziskovanje paranormalnih pojavov in Hellboy postane borec proti silam zla. Film je režiral oskarjevec Guillermo del Toro (Favnov labirint, Oblika vode). • V četrtek, 30. 4., ob 9.20 na TV 1000.*

Trilogija Vitez teme (The Dark Knight Trilogy)

Trilogija, s katero sta režiser Christopher Nolan in igralec Christian Bale Batmanu vrnila dobro ime. V filmu Batman: Na začetku (2005) spoznamo zgodbo o izvoru tega temačnega superjunaka, v Vitezu teme (2008) Gotham pahne v kaos Joker (posthumen oskar za Heatha Ledgerja), v Vzponu viteza teme se Batman spopade z zakrinkanim teroristom Banom (Tom Hardy), v dogajanje pa se vmeša še mačja Selina Kyle (Anne Hathaway). • Vsi trije filmi so na voljo v videoteki DKino.

Spider-Man (2002)

Plah in zadržan srednješolec Peter Parker (Tobey Maguire) po ugrizu gensko spremenjenega pajka pridobi neverjetne sposobnosti, te pa uporabi v borbi proti zlu v podobi Zelenega goblina (Williem Dafoe). Uspešnica, ki jo je Sam Raimi posnel po stripovski stvaritvi Stana Leeja, je poskrbela za renesanso filmov o superjunakih • V petek, 1. 5., ob 21. uri na FOX.

Spider-Man 2 (2004)

Raimi je presegel samega sebe z odličnim nadaljevanjem uspešnice iz leta 2002. V njem se Peter Parker spopada z zasebnimi težavami, hkrati pa se mora zoperstaviti brilijanemu znanstveniku dr. Ottu Octaviusu (Alfred Molina). Film je prejel oskarja za najboljše posebne učinke. • V soboto, 2. 5., ob 21. uri na FOX.

Spider-Man: Daleč od doma (Spider-Man: Far From Home, 2019)

Po dogodkih iz filma Maščevalci: Zaključek se Spider-Man v podobi Toma Hollanda odpravi na počitnice po Evropi, kjer se poveže s skrivnostnim Mysteriom (Jake Gyllenhaal) in spopade z novimi grožnjami, ki pretijo svetu. Peti najdonosnejši celovečerec leta 2019. • Film je na voljo v videoteki DKino. • V petek, 1. 5., ob 16.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stotnik Amerika: Zimski vojak (Captain America: The Winter Soldier, 2014)

V hvaljenem nadaljevanju akcijske uspešnice mora Steve Rogers/Stotnik Amerika (Chris Evans) s pomočjo neustrašne Črne vdove (Scarlett Johansson) in novega prijatelja Sokola (Anthony Mackie) razkriti srhljivo zaroto, ki ogroža prihodnost vsega sveta. • V nedeljo, 3. 5., ob 20.55 na FOX.*

Aquaman (2018)

Dih jemajoča akcijska domišljijska pustolovščina o izvoru Aquamana z Jasonom Momoo v vlogi naslovnega junaka, ki poskuša preprečiti vojno med kopenskim in podvodnim svetom ter zasesti prestol Atlantide. • V nedeljo, 26. 4., ob 22.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hulk (2003)

Oskarjevec Ang Lee (Gora Brokeback) je po seriji Marvelovih stripov posnel akcijsko pustolovščino o znanstveniku (Eric Bana), ki je po nesreči izpostavljeno smrtonosnemu sevanju. Ko se v njem prebudi bes, se Bruce spremeni v najmočnejše bitje na svetu – velikanskega superjunaka Hulka. • V ponedeljek, 27. 4., ob 12.35 na FOX.*

Varuhi (Watchmen, 2009)

Izvrstna upodobitev enega od najbolj hvaljenih grafičnih romanov vseh časov se dogaja v alternativni Ameriki leta 1985 in spremlja preganjane superjunake, ki se po umoru njihovega kolega vrnejo iz prisilnega pokoja in znova združijo moči, da bi razkrili široko razvejeno zaroto. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Neverjetni Hulk (The Incredible Hulk, 2008)

Znanstvenik Bruce si s pomočjo zvestega dekleta Betty dolga leta prizadeva najti zdravilo, s katerim bi se znebil svoje druge osebnosti, Hulka, nato pa se mora spopasti z novim izprijenim novim nasprotnikom po imenu The Abomination. V tej različici zgodbe je naslovnega junaka upodobil Edward Norton. • V nedeljo, 26. 4., ob 12.35 na FOX.*

Dajmo, najstniški velikani! (Teen Titans Go! To the Movies, 2018)

Najstniškim velikanom se zdi, da prav vsi superjunaki igrajo v lastnih filmih – razen njih, seveda. Z nekaj norimi zamislimi in pesmijo v srcih se Najstniški velikani odpravijo v Mesto angelov, odločeni, da uresničijo svoje sanje … • V sredo, 29. 4., ob 16.30 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Thor: Svet teme (Thor: The Dark World, 2013)

Mogočni maščevalec Thor (Chris Hemsworth) se bori za vzpostavitev ravnovesja v vesolju, vendar se starodavna rasa senčnih sovragov pod vodstvom maščevalnega Malekitha vrne, da bi ga za vselej zavila v mrak. Thor se mora spopasti z nasprotnikom, ki mu celo Odin in sile Asgarda niso kos. • V soboto, 2. 5., ob 14.55 na FOX.*

Superman: rdeči sin (Superman: Red Son, 2020)

Studio Warner Bros. in stripovska založba DC predstavljata inovativno zgodbo o Supermanu, ki prihaja iz alternativnega, komunističnega sveta. Animirana pustolovščina temelji na istoimenski seriji stripov iz leta 2013, pod katere se je podpisal Mark Millar. • V videoteki DKino.

Odred odpisanih (Suicide Squad, 2016)

Will Smith, Jared Leto in Margot Robbie so v akcijskem spektaklu režiserja Zadnjega obhoda upodobili pripadnika in pripadnico skupine (anti)junakov, ki jih skrivna vladna agencija rekrutira za boj proti apokaliptičnim nevarnostim. • V ponedeljek, 27. 4., ob 20. uri na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Franšiza Možje X

Spektakularna franšiza temelji na seriji istoimenskih stripov in spremlja skupino mutiranih ljudi s posebnimi sposobnostmi. Ti so razdvojeni v dva nasprotna tabora – prvega vodi telepatski profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), drugega pa Magneto (Ian McKellen) – in se bojujejo, da bi zaščitili oziroma uničili svet, ki jih sovraži in se jih boji.• Vseh šest filmov (Možje X, Možje X2, Možje X: Zadnji spopad, Možje X: Prvi razred, Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti, Možje X: Apokalipsa) je na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Ptice roparice:

