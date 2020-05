Marvelovi superjunaki na storitvah HBO

Ta mesec si lahko na storitvah videa na zahtevo HBO GO in HBO On Demand ogledate kar 20 uspešnic iz Marvelovega filmskega vesolja – od Iron Mana do veličastnega zaključka Maščevalcev in vse vmes.

Iron Man

Robert Downey Jr. se je vrnil med največje zvezde z vlogo premožnega in vplivnega izdelovalca orožja Tonyja Starka. Ta se po zaslugi železnega oklepa prelevi v neuničljivega junaka in razkrije zlobno zaroto s svetovnimi posledicami. | © 2008 MVL Film Finance LLC. Marvel, Iron Man, all character names and their distinctive likenesses: TM & © 2008 Marvel Entertainment, Inc & subs. All Rights Reserved.

Iron Man 2

Življenje Tonyja Starka postane po razkritju njegove skrivnosti izredno živahno. Vsi se želijo polastiti tehnologije Iron Mana, najsibo zaradi moči ali zaslužka. Toda Ivan Vanko (Mickey Rourke) ima povsem drugačne načrte – z njo se želi Tonyju maščevati! | © 2010 Marvel Entertainment, LLC & subs. All rights reserved.

Iron Man 3

Tokrat se mora vihravi in zajedljivi Tony Stark spopasti z nasprotnikom, ki zase ne pozna in ne priznava nikakršnih meja. Ko Tony odkrije, da mu je uničil zasebni svet, ki je njegovo pribežališče in svetišče hkrati, se poda na mukotrpen pohod v iskanju krivcev. | © 2013 Marvel

Prvi maščevalec: Stotnik Amerika (Captain America: The First Avenger)

Krmežljavega Steva (Chris Evans)zavrnejo na naboru za vojsko, toda ker se želi boriti proti nacistom, sprejme ponudbo sodelovanja pri nenavadnem poskusu. S pomočjo nenavadnega sevanja prejme nadnaravne moči in se poda na nevarno misijo. | © 2011 MVL Film Finance LLC. Captain America, the Character: TM & ©2012 Marvel Entertainment LLC & subs. All rights reserved.

Stotnik Amerika: Zimski vojak (Captain America: The Winter Soldier)

Pravičniški vojak iz 2. svetovne vojne Steve Rogers (Evans) mora s pomočjo neustrašne Črne vdove (Johansson) in novega prijatelja Sokola (Mackie) poskuša Stotnik Amerika razkriti srhljivo zaroto, ki ogrozi prihodnost vsega sveta. | © Disney Enterprises, Inc.

Stotnik Amerika: Državljanska vojna (Captain America: Civil War)

V tretjem delu Marvelove superjunaške franšize se Maščevalci v želji, da bi rešili svet pred uničenjem, razdelijo na dva nasprotna tabora, nastali kaos pa izkoristi temačna sila, ki v zakulisju načrtuje prevzem sveta. Najdonosnejši film leta 2016! | © 2016 Marvel

Thor

Mogočnega, a vzvišenega bojevnika Thora (Chris Hemsworth) za kazen, ker je zanetil starodavno vojno, pošljejo na Zemljo. Ko mračne sile iz njegovega sveta ogrozijo naš planet, se mora Thor naučiti biti pravi junak. | © 2011 MVL Film Finance LLC. THOR, the Character TM & © 2012 Marvel Entertainment, LLC & subs. All Rights Reserved.

Thor: Svet teme (Thor: The Dark World)

Thor se bori za vzpostavitev ravnovesja v vesolju, vendar se starodavna rasa senčnih sovragov pod vodstvom maščevalnega Malekitha vrne, da bi ga za vselej zavila v mrak. Thor se mora spopasti z nasprotnikom, ki mu celo Odin in sile Asgarda niso kos. | © 2013 Marvel

Thor: Ragnarok

Thor se brez svojega kladiva znajde ujet na drugi strani vesolja. Trudi se čimprej vrniti v Asgard in preprečiti Ragnarok – to je popolno uničenje njegovega rodnega sveta in civilizacije – , ki ga želi povzročiti vsemogočna in neusmiljena zlobnica Hela (Cate Blanchett). | © 2017 Marvel

Črni panter (Black Panther)

Po smrti očeta se princ tehnološko napredne in izolirane afriške državice Wakande vrne v domovino, da bi zasedel prestol, po robu pa se mu postavi star sovražnik. Sedem nominacij za oskarja, tudi za najboljši film leta! | © 2018 Marvel

Doktor Strange (Doctor Strange)

Benedict Cumberbatch je v tej Marvelovi uspešnici upodobil samovšečnega nevrokirurga, ki se po prometni nesreči odpravi na pot zdravljenja, ta pa ga nazadnje popelje v svet mističnih veščin in vzporednih dimenzij. | © 2016 Marvel

Varuhi galaksije (Guardians of the Galaxy)

Iz Marvelove zakladnice stripov je na velika platna prispela še ena skupinica herojev, ki mora galaksijo obvarovati pred uničenjem. To vodi svojeglavi pustolovec Peter Quill, v njej pa najdemo še bojevnico Gamoro, rakunskega prevaranta Raketo, drevesnega pomočnika Groota in uničevalca Draxa. | Disney Media Distribution © 2014 Marvel. All Rights Reserved.

Varuhi galaksije, 2. dejanje (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Ob zvočni spremljavi Super mikstejpa #2 se Peter Quill, Gamora, Drax, Raketa in (mali) Groot znova podajo na pustolovščine po zunanjih mejah vesolja. Pri tem se trudijo ohraniti novoustanovljeno družino, medtem ko razrešujejo skrivnost pravega porekla njihovega vodje. | © 2016 Marvel

Ant-Man

Paul Rudd je v tej Marvelovi akcijski domišljijski pustolovščini prvi upodobil nekdanjega tatiča in superjunaka, ki se lahko s pomočjo posebnega kostuma pomanjša na velikost mravlje, hkrati pa dobi izredno moč. | © 2015 Marvel

Ant-Man in Osa (Ant-Man and the Wasp)

Scott Lang (Rudd) krmari med vlogo superheroja in vzornega očeta, hkrati pa se skupaj z Oso (Evangeline Lilly) poda v novo smrtosno misijo, v kateri oba odkrijeta skrivnosti iz njunih preteklosti. | © 2018 Marvel

Stotnica Marvel (Captain Marvel)

Film spremlja osebnostno potovanje Carol Danvers (Brie Larson) in njeno preobrazbo v eno od najmočnejših superjunakinj. Medtem ko galaktični spopad med sovražnima rasama doseže tudi Zemljo, se Carol pridruži peščici zaveznikov v središču vojne vihre. │ © 2019 Marvel

Maščevalci (Avengers)

Hvaljena akcijska pustolovščina, v kateri morajo Marvelovi najznamenitejši superjunaki – Iron Man, Stotnik Amerika, Hulk in Thor – združiti moči, če želijo rešiti človeštvo pred uničenjem. | © 2012 Marvel

Maščevalci: Ultronova doba (Avengers: Age of Ultron)

Po uničenju O.B.O.D.-a in razhodu Maščevalcev želi Tony Stark človeštvu pomagati s pomočjo spečega robotskega programa Ultron (James Spader), toda prebujena umetna inteligenca se obrne proti ljudem in jim napove popolno uničenje. | © 2016 Marvel

Maščevalci: Brezmejna vojna (Avengers: Infinity War)

Marvelovi Maščevalci in njihovi zavezniki morajo biti pripravljeni žrtvovati vse, celo lastna življenja, da bi lahko premagali mogočnega Thanosa. Najdonosnejši celovečerec leta 2018 je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 2 milijardi ameriških dolarjev. | © 2018 Marvel

Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame)

Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – uničiti Thanosove moči in povrniti red v vesolje. Najdonosnejši celovečerec v zgodovini je v svetovnih kinematografih zaslužil 2,798 milijarde ameriških dolarjev. | © 2019 Marvel

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235