Filmske upodobitve velike vojne vihre

Igra imitacije (The Imitation Game, 2014)

Benedict Cumberbatch v zgodbi o Alanu Turingu – britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma, sam pa ostal velika uganka. Film je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij. • V torek, 5. 5., ob polnoči na Planetu.*

Bitka za Midway (Midway, 2019)

Zvezdniško obarvan epski spektakel režiserja Dneva neodvisnosti Rolanda Emmericha o odločilni pacifiški pomorski bitki, ki je med drugo svetovno vojno potekala med mornaricama Japonske in ZDA. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pearl Harbor (2001)

Resnična zgodba o katastrofalnem porazu, junaški zmagi in osebnem pogumu se osredotoča na uničujoč vpliv vojne na dva drzna mlada pilota in dolgoletna prijatelja, ki ju upodobita Ben Affleck in Josh Hartnett, ter čedno in predano medicinsko sestro, ki jo igra Kate Beckinsale. • V torek, 12. 5., ob 10.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bes (Fury, 2014)

Brad Pitt se je po Tarantinovi akcijski satiri Neslavne barabe vrnil v čas druge svetovne vojne z vlogo poveljnika legendarnega tanka, ki se aprila 1945 počasi prebija proti Berlinu. Akcijska vojna drama Bes ponuja realistično, surovo ter z blatom in krvjo prežeto podobo vojne. • V petek, 8. 5., ob 20.05 na HRT 1.**

Reševanje vojaka Ryana (Saving Private Ryan, 1998)

Vojna drama Stevena Spielberga se začne z invazijo zaveznikov 6. junija 1944, na dan D. Toda stotnika Johna Millerja (Tom Hanks)najtežja naloga še čaka, saj dobi ukaz, naj pošlje svoj vod za sovražnikovo črto in reši enega samega vojaka – desetnika Jamesa Ryana (Matt Damon). Film je prejel pet oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljšo režijo. • V videoteki DKino.

Pot v svobodo (The Way Back, 2010)

Vrhunska igralska zasedba je v razburljivi pustolovski drami Petra Weira (Društvo mrtvih pesnikov, Trumanov šov) upodobila skupino prebežnikov, ki se leta 1940 iz sibirskega gulaga odpravijo na 6.500 kilometrov dolgo pot proti Indiji. • V soboto, 9. 5., ob 15.55 na CineStar TV Premiere 1.

Windermerski otroci (The Windermere Children, 2020)

Poleti 1945 iz Prage na britansko podeželje pripeljejo tristo mladostnikov, ki so preživeli holokavst. Britanska vlada jim zagotovi zatočišče, da si bodo lahko opomogli od grozot vojne. S seboj nimajo tako rekoč ničesar, vsi pa se spopadajo z globokimi psihičnimi ranami. • V četrtek, 7. 5., ob 23.25 na TV SLO 2.*

Operacija Anthropoid (Anthropoid, 2016)

Zgodovinski triler o načrtovanju praškega atentata na zloglasnega esesovskega poveljnika Reinharda Heydricha – tretjega moža tretjega rajha in glavnega arhitekta "dokončne rešitve" judovskega vprašanja. • V sredo, 13. 5., ob 23.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mož železnega srca (The Man with the Iron Heart, 2017)

Praga leta 1942. Majhna odporniška skupina Čehov poskuša s samomorilsko nalogo doseči nemogoče – ubiti zloglasnega nacističnega guvernerja Reinharda Heydricha (Jason Clarke), esesovskega vodjo in avtorja "dokončne rešitve" judovskega vprašanja. • V videoteki DKino.

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno in romantično preteklostjo. Epska ljubezenska drama Anthonyja Minghelle z Ralphom Fiennesom v naslovni vlogi je prejela kar devetih zlatih kipcev, vključno z oskarjem za najboljši film, režijo in stransko igralko (Juliette Binoche). • V petek, 1. 5., ob 19.25 na AMC.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Skrito življenje (A Hidden Life, 2019)

Sloviti Terrence Malick (Tanka rdeča črta, Drevo življenja) prinaša hvaljeno, za zlato palmo nominirano zgodovinsko dramo, ki temelji na resničnih dogodkih in je posvetilo enemu od nesojenih junakov druge svetovne vojne. • V videoteki DKino.

Propad (Der Untergang, 2004)

Za tujejezičnega oskarja nominirana zgodovinska drama Oliverja Hirschbiegela prikazuje zadnje dni Adolfa Hitlerja (Bruno Ganz) in tretjega rajha. Film temelji na istoimenski knjigi zgodovinarja Joachima Festa, delih spominov Alberta Speera in spominih Hitlerjeve tajnice Traudl Junge. • V soboto, 9. 5., ob 22. uri na HRT 1.**

Neslavne barabe (Inglorious Basterds, 2009)

Med 2. svetovno vojno se skupina tajnih ameriških agentov poda v okupirano Francijo z namenom, da brutalno pomorijo vplivne naciste, v njihove načrte pa se vmeša še lastnica pariškega kina. Christoph Waltz je za stransko vlogo v Tararantinovi reviziji zgodovine prejel oskarja. • V četrtek, 7. 5., ob 22.50 na TV 1000.* │ Tudi v videoteki DKino.

Napovednik filma Igra imitacije:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225 NE AMC 232 DA TV 1000 218 DA TV SLO 2 2 DA TV 1000 218 DA HRT 1** 705 DA