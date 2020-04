Bitka za Midway (Midway)

ZDA, Kitajska │ 2019 │ 132 min. │ Zgodovinska vojna drama R: Roland Emmerich│ I: Patrick Wilson, Woody Harrelson, Mandy Moore, Luke Evans IMDb: 6,7/10 │ Rotten Tomatoes: 42 % │ Uporabniki Googla: 87 %

Bitka za Midway je bila pomorska bitka v drugi svetovni vojni med mornaricama Japonske in ZDA. Ta velja za odločilno bitko vojne na Pacifiku v smislu zaustavitve japonskega prodiranja, ki se je začelo z napadom na Pearl Harbor šest mesecev prej.

Bitka, v kateri so glavno vlogo odigrala letala in letalonosilke, je potekala v bližini tihomorskega atola Midway, ki so ga želeli Japonci zasesti in ga v nadaljevanju vojne uporabiti kot odskočno desko za zavzetje Havajev.

"Bitka za Midway pripoveduje zgodbo, ki je živo in nagonsko uprizorjena in ima vso razvedrilno vrednost velikega staromodnega vojnega filma …" Michael O'Sullivan, Washington Post

"Cilj filma ni dvoumnost, nihilizem prav tako ni njegova gonilna filozofija. Film poskuša slaviti junaštvo, požrtvovalnost, odločnost in pogum, in če vam to ni všeč, mu je res vseeno." Kenneth Turan, Los Angeles Times

Čeprav je bil to strasten projekt Rolanda Emmericha, je imel režiser težave s pridobivanjem potrebnih finančnih sredstev za snemanje, nazadnje pa jih je zbral kar sam.



Proračun filma je znašal 100 milijonov ameriških dolarjev, Bitka za Midaway pa je posledično eden od najdražjih neodvisnih celovečercev v zgodovini.

Japonski admiral Isoroku Jamamoto v filmu izrazi obžalovanje nad napadom na Pearl Harbor s citatom: "Bojim se, da smo samo prebudili spečega velikana in ga navdali s strašno odločnostjo." Podoben citat smo lahko slišali že v filmih Tora! Tora! Tora! (1970) in Pearl Harbor (2001), čeprav ni dokazov, da ga je Jamamoto v resnici izrekel.

