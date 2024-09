Na hrvaški otok Vis je v okviru filmskega festivala 35mm Vis prispel hollywoodski igralec Woody Harrelson. Festivala, na katerem so med drugim prikazali film Ljudstvo proti Larryju Flyntu, se je po poročanju hrvaškega portala Index udeležil skupaj z ženo Lauro Louie in hčerko Zoe. Posnetek njegovega obiska si oglejte zgoraj.

Drugo ponovitev 35mm Vis Film Festivala, ki poteka med 6. in 10. septembrom, so letos posvetili delom slovitega češkega režiserja Miloša Formana. Kot posebnega gosta so povabili hollywoodskega igralca Woodyja Harrelsona, ki je s Formanom sodeloval pri filmu Ljudstvo proti Larryju Flyntu (The People vs. Larry Flynt) iz leta 1996. Ta je igralcu zagotovil prvo nominacijo za oskarja, Forman pa je z njim osvojil zlati globus.

Zanimanje za njegov obisk ga je presenetilo

Harrelson je na otok prispel v nedeljo. Skupaj z ženo Lauro Louie in hčerko Zoe si je na festivalu ogledal omenjeni film, v katerem igra vlogo kontroverznega založnika pornografske revije Hustler Larryja Flinta.

Po projekciji filma je spregovoril tudi z občinstvom in dejal, da sta ga zanimanje za film in njegov obisk res presenetila. "Flynt je ena od vlog, s katero sem čutil močno povezavo, ker je bilo to v času, ko se me prvič aretirali zaradi aktivizma. In to je nekaj, kar se je zgodilo večkrat," je povedal 63-letnik, s čimer se je skliceval na incident iz leta 1996, ko je bil aretiran zaradi sajenja in posedovanja konoplje.

Woody Harrelson bi rad nekoč živel na otoku Vis, nad katerim je navdušen. Foto: Pixsell

"Ameriška vlada vedno najde denar za vojno"

Film se ukvarja tudi s hinavščino ameriške družbe, ki poveličuje vojno in orožje. O tem je med svojim govorom razmišljal tudi Harrelson: "Mislim, da je vojna nespodobna. Ameriška vlada ves čas govori, da ni denarja, a vedno najde denar za vojno. Ne samo za naše vojne, ampak tudi tiste, ki vključujejo tuje države."

Omenil je tudi film Welcome to Sarajevo Michaela Winterbottoma o novinarju Michaelu Hendersonu, ki leta 1992 odpotuje v oblegano Sarajevo, kjer sreča ameriškega novinarja Jimmyja Flynna. Ker ga je takratno dogajanje zanimalo, je tudi sam obiskal Bosno in Hercegovino. "Videl sem pogorela mesta in to je bila zame zelo čustvena izkušnja," je pojasnil.

Ob koncu srečanja je spregovoril tudi o Visu, nad katerim je navdušen, in dejal, da bi tam rad nekoč živel. "Na Hrvaškem sem bil že večkrat, rad sem tukaj, vedno me preseneti. Je neverjetno lepo, ljudje so super. Vem, da se bom še vrnil," je povedal. Leta 2022 so ga v Dubrovniku opazili v družbi Matthewa McConaugheyja.

Film si je ob Harrelsonu ogledala tudi Martina Formanova, žena pokojnega češkega režiserja.

Harrelson si je na Visu ogledal projekcijo filma Ljudstvo proti Larryju Flyntu (The People vs. Larry Flynt) iz leta 1996. Foto: Pixsell

