Elita zvezdnikov na Jadranu: Harrelson in McConaughey skupaj na supu #foto

Letošnje poletje je na hrvaški obali pravi naval svetovnih zvezdnikov. Potem ko so v Dubrovniku nedavno ujeli Beckhama z družino, v Istri pa igralca Matthewa McConaugheya, so zadnjega v nedeljo v bližini Dubrovnika opazili še z igralcem Woodyjem Harrelsonom, s katerim sta skupaj supala.

Woody Harrelson and Matthew McConaughey Reunite to Paddleboard Together in Croatia https://t.co/6hVXwjVtSx — People (@people) July 18, 2022

Na hrvaškem otoku Korčula so pred kratkim opazili luksuzno jahto Serenity, na kateri se je zbralo več svetovnih zvezdnikov. Najprej so tam opazili bobnarja in soustanovitelja skupine Metallica Larsa Urlicha, ki je skupaj z igralcem Woodyjem Harrelsonom igral šah, pozneje pa sta se skupaj sončila še na plaži.

72-metrska jahta, za katero je potrebno odšteti 4 milijone kun tedensko (nekaj več kot 500 tisoč evrov), ima 15 spalnic, jacuzzi, bazen in telovadnico. Sprejme lahko do 28 gostov in 30 članov posadke, saj ima kar 15 ločenih kabin.

Z njo so obiskali Split, Korčulo in Dubrovnik. Po podatkih spletne strani Boat International se jahta prodaja za vrtoglavih 45 milijonov evrov.

Preizkusila sta sup

FOTO Woody prao Borata pa izvodio vratolomije, a na gliseru mu se pridružio McConaugheyhttps://t.co/XOjMDUC0Yw pic.twitter.com/u1sA9U8v7j — 24sata (@24sata_HR) July 17, 2022

Dvojici se je pridružil še igralec Matthew McConaughey, ki so ga nedavno ujeli v Istri. Ta je skupaj z Woodyjem v bližini Dubrovnika preizkusil sup. Na jahti so opazili tudi igralca Davida Spada ter Chrisa Rocka in njegovo novo izbranko Lake Bell.

Glupiraju se na jahti: Woody je oponašao Matthewa dok je vježbao pa kasnije skidao gaćehttps://t.co/bU2IAb6JtP pic.twitter.com/JUO8I9PisL — 24sata (@24sata_HR) July 18, 2022

Tradicionalna "prijateljska turneja"

Harrelson in McConaughey sta prvič sodelovala leta 1999 v komediji EDtv. Od takrat sta skupaj delala pri več projektih. Matthew je na Twitterju celo delil fotografijo z napisom: "Brata od drugih mater?"

V oddaji Ellen DeGeneres leta 2019 je Harrelson dejal, da uživa na "prijateljskih počitnicah". Takrat je z istimi prijatelji kot tokrat obiskal južno Francijo.

"Skoraj vsako leto se odpravimo na 'prijateljsko turnejo'. Razmišljal sem, da bi te turneje poimenoval 'odklop in zažiranje svojih bogatih prijateljev', ampak 'prijateljska turneja' se sliši bolje," je dejal.

Na jahti so ujeli tudi hrvaško igralko Zrinko Cvitešić, ki je Harrelsona spoznala leta 2017 na snemanju komedije Izgubljeni v Londonu, kjer se je družila tudi z McConaugheyem. Sodeč po fotografijah se je do jahte pripeljala z gliserjem in tam najprej objela McCounagheya. Pozneje se je družila še z Woodyjem in njegovo ženo Louise ter igralcem Sacho Baronom Cohenom.

Zrinka Cvitešić posjetila zvijezde na jahti: Grlila McCounagheyja i pričala sa Spadeom i Woodyjemhttps://t.co/vMCpvBBWd2 pic.twitter.com/h1STbdb4a7 — 24sata (@24sata_HR) July 19, 2022

