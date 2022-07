Komika, ki ga je udaril Will Smith, v Dalmaciji ujeli z novim dekletom

Komik Chris Rock je na počitnicah v Trogirju, tam so ga med sprehodom po rivi ujeli z igralko Lake Bell. Do zdaj se je o tem, da sta 57-letni komik in 43-letna igralka par, le šušljalo, fotografije, kako se po Trogirju sprehajata z roko v roki, pa so te govorice potrdile.

Foto: Profimedia

Chris Rock je bil sicer letos vpleten v enega največjih, če ne kar največji škandal v zgodovini Oskarjev, ko mu je igralec Will Smith na odru primazal klofuto, potem ko je Rock povedal šalo na račun njegove žene.