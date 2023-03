Chris Rock o Willu Smithu: Žena ga je prizadela veliko bolj kot on mene #video

"Vsi vedo, zgodilo se je, pred enim letom sem dobil klofuto – ta model me je udaril," je dejal Chris Rock. "In ljudje se sprašujejo: 'Ali je bolelo?' Še vedno boli. V ušesih mi odzvanja pesem Summertime," je o Smithovi klofuti spregovoril Rock med sobotnim stand-up nastopom v Baltimoru, ki si ga je bilo mogoče v živo ogledati tudi na Netflixu.

Lani mu je Smith na odru Oskarjev prisolil klofuto

Med lansko podelitvijo oskarjev je Smith sredi podelitve udaril Rocka, potem ko se je ta pošalil o njegovi ženi Jadi Pinkett Smith in njeni goli glavi, ki je posledica alopecije. Sprva je Smith s svojega sedeža kričal na Rocka, nato pa stopil na oder in ga udaril po licu.

Nekaj dni po dogodku je Rock povedal, da še predeluje vse, kar se je zgodilo na podelitvi, in da bo nekega dne spregovoril o tem ter da bo resno in smešno. Čeprav se je komik v vmesnem obdobju odpravil na svetovno turnejo, je šele nedavno prvič spregovoril o incidentu.

Letos v svoji predstavi prvič na daljše spregovoril o incidentu

"Nisem žrtev, nikoli me ne boste videli jokati pri Oprah ali Gayle King. Nikoli se ne bo zgodilo … Ta udarec sem sprejel kot boksar Manny Pacquiao. Ali je bolelo? Ja, zelo je bolelo," je povedal Rock.

Rock je povedal, da ga je udarec navdihnil, da je po njem poimenoval svojo predstavo.

"Will Smith izvaja selektivno ogorčenje. Vsi vedo, kaj za vraga se je zgodilo. In vsi vedo, da nisem imel nič s tem sranjem. Nisem imel nobenih 'razmerij'," je dejal in se skliceval na afero Pinkett Smithove, ki jo je imela z raperjem Augustom Alsino, ko je bila poročena s Smithom. Pinkett Smithova je leta 2020 afero javno priznala neposredno Willu v epizodi svoje spletne oddaje Red Table Talk.

"Njegova žena je imela afero s prijateljem njegovega sina, v redu? Običajno o tem ne bi govoril, toda iz nekega razloga je nekdo to objavil na internetu," je med predstavo povedal Rock. "Vsi v zabavni industriji smo že bili prevarani. Nobenega od nas pa še nikoli ni intervjuvala oseba, ki nas je prevarala in to povedala na televiziji … Ona ga je prizadela veliko bolj, kot je on mene," je dejal Rock in dodal, da je po omenjeni oddaji poskušal priklicati Smitha, da bi mu "izrekel sožalje" – a se mu Smith ni oglasil.

Ni se želel maščevati, ker ima starše, ki so ga naučili, naj se "ne tepe pred belci"

Dodal je, da je vse življenje oboževalec Willa Smitha in da se na večer udarca ni maščeval, "ker imam starše. Ker sem bil vzgojen. In veste, kaj so me naučili starši? Ne tepi se pred belci," je Rock sklenil svojo predstavo in vrgel mikrofon na tla ter požel bučen aplavz občinstva.

Smith je od takrat že večkrat spregovoril o klofuti, dan zatem se je Rocku javno opravičil na Instagramu in zapisal: "Prekoračil sem mejo in motil sem se. Osramočen sem in moja dejanja niso pokazatelj tega, kakšen moški želim biti." Nekaj ​​mesecev kasneje je povedal, da je stopil v stik z Rockom, a ta takrat še ni bil pripravljen na pogovor.

Smith, ki je lani na oskarjih prejel nagrado za najboljšega igralca, se je že večkrat javno opravičil za izbruh in izstopil iz Akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki mu je tudi prepovedala udeležbo na svojih dogodkih v naslednjih desetih letih.