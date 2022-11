Will Smith prvič spregovoril o "tisti" klofuti: Odpeljalo se mi je

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je bil bes, ki se je v meni že dolgo nabiral," je o incidentu na letošnjih Oskarjih dejal Will Smith.

V prvem intervjuju po letošnji podelitvi oskarjev, kjer je komiku Chrisu Rocku primazal zaušnico, je igralec Will Smith zdaj iskreno spregovoril o tem, kaj naj bi ga privedlo do tako nasilnega odziva.

"Veliko je nians in kompleksnosti," je 54-letni zvezdnik v pogovorni oddaji The Daily Show dejal voditelju Trevorju Noahu, "preprosto odpeljalo se mi je".

"Razumem, da so bili ljudje šokirani," je nadaljeval, "to je bil bes, ki se je v meni že dolgo nabiral."

"Ljudje, ki so prizadeti, nato prizadenejo druge," je še dejal in svoj izpad na Oskarjih skušal pojasniti z zgodovino nasilja, v katerem je odraščal. "Šlo je za kombinacijo več stvari. Šlo je za fantka, ki je gledal svojega očeta, kako pretepa njegovo mater. Vse to je v tistem trenutku prekipelo. Nočem biti takšen človek," je dejal igralec, ki je v preteklosti že odkrito spregovoril o družinskem nasilju, ki mu je bil priča kot otrok.

"Nikoli ne veš, kaj nekdo v tistem trenutku preživlja," je poudaril Smith in nagovoril občinstvo oddaje: "Sedite ob neznancih, nekomu je prejšnji teden umrla mama, nekdo ima bolnega otroka, nekdo je ravnokar izgubil službo, nekdo pa izvedel, da ga partner vara. Nikoli ne veš, kaj ljudje preživljajo, in tudi jaz sem tisto noč nekaj preživljal."

O oskarjevskem incidentu je še dejal, da si je zanj odpustil, češ da je le človek: "Verjemite, da mi gre to na živce. Vedno sem hotel biti Superman, nato pa sem moral ponižno sprejeti, da sem le človek z napakami. Še vedno imam priložnost, da po svojih najboljših močeh pomagam drugim."

Smith, ki je letos, potem ko je udaril Rocka, odnesel oskarja za najboljšo moško vlogo, je nekaj dni po podelitvi izstopil iz filmske akademije, ki ga je za deset let izključila iz vseh oskarjevskih dogodkov.

