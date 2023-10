To o novici, da z ženo že sedem let ne živita skupaj, pravi Will Smith

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič po tem, ko je Jada Pinkett Smith minuli teden razkrila , da z možem Willom Smithom že sedem let ne živita skupaj, se je odzval tudi njen mož.

V elektronskem sporočilu za New York Times je Smith dejal, da ga je branje knjige njegove žene, ki izide v torek, spomnilo na to, kako močna Jada pravzaprav je. "Ko si z nekom več kot polovico svojega življenja, nastopi neke vrste čustvena slepota. Prelahko izgubiš občutljivost za njihove skrite nianse in subtilne lepote," je zapisal.

Kasneje je na družbenih omrežjih objavil tudi posnetek, na katerem počiva, in zapisal, da je izključil vsa obvestila. Številni menijo, da se to nanaša na novico, da z ženo ne živita več skupaj in kaos, ki je nastal po tem.

Jada Pinkett Smith je v knjigi Worthy sicer spregovorila o razmerju z možem Willom, s katerim že sedem let ne živita skupaj, preteklih samomorilskih mislih, depresiji in težavah s psihičnim zdravjem.

Ostajata v dobrih odnosih

V intervjuju za televizijsko oddajo Today Show je dejala, da sta se z Willom ločila, čeprav ne "na papirju". Pred sedmimi leti sta se namreč odločila, da ne bosta več živela skupaj. To sta skrbno skrivala pred javnostjo in se na dogodkih kljub vsemu redno pojavljala skupaj, nenazadnje tudi na zloglasnih Oskarjih, ko je Will Smith zaradi šale na ženin račun udaril komika Chrisa Rocka.

Pinkett Smithova je nato priznala, da bi bil morebiten razlog za klofuto lahko tudi ta, da jo je Rock pred leti povabil na zmenek. Nesporazumi med njima naj bi se sicer vlekli že dalj časa. Leta 2016, ko je Rock prav tako vodil Oskarje, je Pinkett Smithova namreč pozivala k bojkotu podelitve, ker so po njenem mnenju ob nominacijah spregledali temnopolte ustvarjalce, med drugim tudi njenega moža v filmu Pot zmagovalca (Concussion).

Kljub temu da igralca že več let živita ločeno, Jada Pinkett Smith pravi, da sta z Willom v dobrih odnosih. Zanikala je tudi govorice, da naj bi se razšla, ker ga je prevarala. "Hočem samo, da ljudje vedo, da Willa nisem prevarala. Ko boste prebrali knjigo, boste nekako razumeli," je povedala in tako pojasnila incident, ki se je med njima zgodil pred leti, ko sta sodelovala v pogovorni oddaji Red Table Talk in govorila o tem, da naj bi se Smithova zapletla s pevcem Augustom Alsino, Smith pa je bil pri tem vidno potrt.

Kljub temu da igralca že sedem let živita ločeno, sta se redno skupaj pojavljala v javnosti. Foto: Guliverimage

