Je to razlog za klofuto? Chris Rock je ženo Willa Smitha povabil na zmenek.

Potem ko je Jada Pinkett Smith priznala, da z Willom Smithom že sedem let ne živita skupaj, je razkrila še en morebiten razlog, zakaj je Smith na lanski podelitvi oskarjev mahnil komika Chrisa Rocka.

"V zadnjih letih so mediji vsako poletje začeli poročati, da se z Willom ločujeva," je dejala v intervjuju za People, "in tako me eno od teh poletij pokliče Chris in reče: 'Rad bi te peljal na zmenek.' Vprašala sem ga, kako to misli, on pa je odvrnil: 'Ali se z Willom ne ločujeta?' Povedala sem mu, da ne, in bil je ogorčen. Iskreno se mi je opravičil in to je bilo to."

Nato se je na lanskih Oskarjih pripetila zloglasna klofuta, potem ko se je Rock pošalil na račun njene plešaste glave, Jada Pinkett Smith pa zdaj trdi, da se nesporazumi med njo in Rockom vlečejo že dlje časa.

Leta 2016, ko je Rock prav tako vodil Oskarje, je Jada Pinkett Smith namreč pozivala k bojkotu podelitve, ker so po njenem mnenju ob nominacijah spregledali temnopolte ustvarjalce, med drugim tudi njenega moža v filmu Pot zmagovalca (Concussion).

Zdaj igralka priznava, da se takrat morda ni zavedala "pritiska, ki ga je ob tem občutil Rock".

"Takrat bi ga verjetno morala poklicati in vprašati, kako se počuti," je dejala za People, "povedati bi mu morala, da mu kljub vsemu želim vse najboljše. Morda ga je to prizadelo."