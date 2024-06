Will Smith s skrivnostno žensko, ki je kot kopija njegove žene #foto

Vse glasnejše so govorice, da ima Will Smith novo spremljevalko, ki pa je na las podobna njegovi ženi, s katero živita ločeno.

Will Smith je trenutno sredi intenzivne promocije svojega novega filma Podli fantje 4, prejšnji teden se je tako udeležil premiere v Miamiju. Tam pa so v družbi, ki ga je spremljala, fotografi opazili skrivnostno žensko, ki se je do zdaj že večkrat pojavila ob Smithu.

Will Smith s soigralcem Martinom Lawrenceom in skrivnostna "dvojnica" njegove žene na miamijski premieri Podlih fantov 4. Foto: Guliverimage/Profimedia

Ženska, katere identiteta za zdaj ni znana, je izjemno podobna igralčevi ženi Jadi Pinkett Smith, s katero sicer že več let živita ločeno.

Smitha in skrivnostno žensko so prvič skupaj opazili na umetnostnem sejmu Art Basel v Miamiju decembra lani, od takrat pa sta se večkrat pojavila na istih krajih.

Foto: Profimedia

Petinpetdesetletni igralec se je pred kratkim razgovoril o svojem zakonu in dejal, da je v njem "zagrešil ogromno napak". Lani je sicer njegova žena presenetila z razkritjem, da že sedem let živita ločeno, se pa za zdaj ne nameravata tudi uradno ločiti.