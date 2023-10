Razkrita skrivnost slavnega para: že sedem let ne živita skupaj

Igralka Jada Pinkett Smith je v intervjujih za revijo People in TV-oddajo Today Show razkrila, da z možem Willom Smithom že sedem let ne živita več skupaj. To sta do zdaj skrivala pred javnostjo, na dogodkih sta se redno pojavljala skupaj, nenazadnje tudi na zloglasnih Oskarjih, ko je Smith zaradi šale na njen račun udaril komika Chrisa Rocka.

Poročila sta se leta 1997, po njenih besedah pa še vedno nista prepričana, kakšna bo prihodnost njunega zakona – ločiti se namreč za zdaj ne nameravata, čeprav sta razmišljala tudi o tem.

Poudarila je, da sta si dolgo prizadevala rešiti oziroma izboljšati svoj zakon: "Toda do leta 2016 sva bila že popolnoma izčrpana od tega truda. Obtičala sva vsak v svoji fantaziji, kakšna naj bi midva bila."

V zakonu sta se jima rodila dva otroka, sin Jaden in hčerka Willow, Smith pa ima iz prejšnjega zakona še enega sina. Foto: Guliverimage

Čeprav sta se razšla, sta drug drugega v javnosti še vedno klicala mož oziroma žena, so pa vse glasnejše postajale govorice o tem, da se v njunem zakonu nekaj dogaja. Tako sta že pred leti začela razlagati, da sta v odprtem razmerju, leta 2020 pa je igralka priznala, da je imela štiri leta pred tem, torej leta 2016, zunajzakonsko razmerje.