Will in Jada sta spoznala, da monogamnost ni zanju.

Will in Jada sta spoznala, da monogamnost ni zanju. Foto: Guliverimage

Po več letih govoric, da imata hollywoodska zvezdnika Will Smith in Jada Pinkett Smith odprto razmerje, je slavni igralec zdaj to tudi potrdil.

"Zakon za naju ne sme biti zapor," je v intervjuju za revijo GQ priznal Will Smith, v katerem je prvič iskreno spregovoril o odprtem razmerju z ženo Jado Pinkett Smith. Da nista monogamna, se sicer govori že več let, tudi Jada je nekoč dejala, da je "Will sam svoj gospodar", ter da se "sam odloča, s kom si želi biti".

To je zdaj potrdil tudi Will, ki je za GQ razložil, da sta z Jado, s katero sta poročena že 24 let, sprva imela monogamni zakon, a sta ga odprla naknadno, saj sta bila "oba nesrečna in več kot očitno je bilo, da se mora nekaj spremeniti".

Poročena sta že 24 let. Foto: Reuters

Ideja o odprtem zakonu je bila za 53-letnega zvezdnika nekaj povsem novega, Jada pa je o tem že nekaj vedela, saj nikoli ni verjela v konvencionalno zvezo. Poleg tega je že od majhnega obkrožena z družinskimi člani, ki imajo takšna razmerja, je pojasnil. "Odraščala je na drugačen način kot jaz."

Dodal je, da sta imela "neskončne pogovore" o tem, kaj je popoln način, da delujeta kot par, zato sta "drug drugemu dala zaupanje in svobodo s prepričanjem, da mora vsak najti svojo pot". Vendar pa je ob tem močno poudaril, da s tem nikakor ne daje predlogov drugim parom. "Tega ne priporočam drugim parom, toda to, da lahko drug drugemu damo svobodo, skupaj z brezpogojno podporo, se mi zdi največja definicija ljubezni," je še razložil.

Will in Jada s Treyem, Willow in Jadenom. Foto: Guliverimage

Will in Jada sta se poročila leta 1997, potem ko sta se spoznala med snemanjem serije Princ z Bel-Aira, v kateri je Jada igrala Willovo dekle. Leto po poroki sta dobila sina Jadena, dve leti kasneje pa še hčerko Willow. Prvega otroka je Will sicer dobil že prej, v prvem zakonu s Sheree Zampino. Sin Trey se je rodil leta 1992. Zakonca Smith se z vsemi tremi otroki rada pojavljata na družabnih dogodkih.

