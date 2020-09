Ikonična vila iz serije Princ z Bel Aira na voljo le za 25 evrov na noč #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mineva natanko 30 let, odkar se je Will Smith prvič pripeljal na dovoz luksuzne vile "strica" Phila v Bel Airu in mu potrkal na vrata. Ob okrogli obletnici je ikonično domovanje na voljo prek Airbnbja za zgolj 25 evrov na noč.