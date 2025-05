Kot je pojasnila predsednica odbora Bojana Muršič (SD), kot zakonodajna veja oblasti potrebujejo dodaten čas za usklajevanje z zakonodajno-pravno službo DZ in drugimi deležniki. "Ko smo prejeli res obsežno in vsebinsko mnenje zakonodajno-pravne službe, ki navaja številne pomisleke, smo jih seveda v koaliciji vzeli zelo resno," je dejala.

Poudarila je, da odločitev ne pomeni zavračanja tega zakonskega predloga, temveč izključno dodaten čas za usklajevanje o njegovi vsebini. "Vsekakor se poslanske skupine koalicije zavedamo, da gre za izjemno pomembno in občutljivo področje," je poudarila. Zakon po njenih besedah prinaša nekatere dolgoročne posledice, zato mora biti sprejet preudarno, premišljeno in ob čim širšem soglasju.

Frangež: Ukrepe usmeriti na lokalne skupnosti, kjer prihaja do nedostopnosti stanovanjskih površin

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je spomnil, da so že na aprilski seji DZ v prvem branju zakonskega predloga napovedali nadaljnje usklajevanje in iskanje rešitev, da bi v Sloveniji dosegli primerno regulacijo področja kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v najem.

Po prejemu mnenja zakonodajno-pravne službe so se po njegovih besedah takoj lotili dela. "Mnenje jasno kaže, da moramo premisliti predlagan način, in sicer tako, da bomo ukrepe bolje usmerili na tiste lokalne skupnosti, kjer zaradi hitre rasti ponudbe kratkotrajnega najema prihaja do nedostopnosti stanovanjskih površin," je povedal.

Poslanec NSi Franc Medic je ob tem vlado pozval, naj zakon umakne tudi iz celotnega postopka in ga nadomesti z novim, ki bo upošteval vse pomisleke zakonodajno-pravne službe.

Lucija Tacer (Svoboda) je poudarila, da se zakon umika le z dnevnega reda današnje seje odbora, sicer pa nadaljuje zakonodajno pot. "Glede na obrazložitve verjamem, da bodo v nekaj tednih pripravljena dopolnila ter da bomo lahko šli naprej po tej poti in izpolnili svoje obljube," je dodala.

Han napoveduje, da bo zakon sprejet septembra

Predlog zakona o gostinstvu, ki ga je vlada poslala v obravnavo v DZ sredi marca, predvideva splošno omejitev kratkotrajnega oddajanja v večstanovanjskih stavbah na največ 60 dni v letu, v eno- in dvostanovanjskih stavbah pa na največ 150 dni v letu. Ob tem bi lahko lokalne skupnosti ob presoji stanja na stanovanjskem trgu in potreb razvoja turizma ta splošna pravila zaostrile ali omilile.

Gospodarski minister Matjaž Han je v sredo izrazil pričakovanje, da bo DZ zakon sprejel septembra. "Obravnavo smo prestavili za mesec dni, nobenih ozadij ni," je zatrdil na novinarski konferenci ob tretji obletnici vlade.

Poleg omejitve kratkoročnega oddajanja stanovanj predlog zakona prinaša še nekatere druge rešitve, med njimi razbremenitev gostincev administrativnih ovir z odpravo obveznosti prijave rednega obratovalnega časa.