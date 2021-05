Igralec pokazal trebušček in priznal: Sem v najslabši formi do zdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Will Smith je priznal, da trenutno nima postave za akcijske vloge. Foto: IMDb

Will Smith, ki je za filmske vloge dolgo vzdrževal izklesano postavo, je zdaj razkril, da se je v zadnjem času nekoliko zapustil.

Če smo bili Willa Smitha v preteklosti vajeni s fit postavo in izklesanimi mišicami, je trenutno videti drugače. Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri je pokazal "karantenski trebuh", in ob njej zapisal: "Iskren bom z vami - sem v najslabši formi do zdaj."

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev igralčevih sledilcev, navdušenih nad njegovo iskrenostjo. Glasbenik Questlove, ki je prejšnji teden skrbel za glasbeno opremo Oskarjev, je zapisal: "To je najboljša objava v zgodovini družbenih medijev." Dirkač Lewis Hamilton se je oglasil le z do solz nasmejanim emojijem, DJ Jazzy Jeff, ki je s Smithom igral v Princu z Bel Aira, pa mu je sporočil, da sta zdaj videti kot dvojčka.

V komentarjih se je oglasil celo Arnold Schwarzenegger, ki je Smithu sporočil: "Will, ti ubožček, hudo mi je zate. Še vedno pa si v boljši formi kot 90 odstotkov Američanov."

