Tudi naša vplivnica ponosno pokazala celulit

Če je bil še pred nekaj leti celulit nekaj, kar so zvezdnice skrbno skrivale, so zdaj časi drugačni. Vedno več jih na družbenih omrežjih deli svoje neobdelane fotografije, na katerih ga ponosno pokažejo. Tudi slovenska vplivnica Sanja Grohar.

Sanja Grohar se, po objavah na Instagramu sodeč, trenutno mudi na oddihu v Dominikanski republiki, s kjer je s sledilci delila tudi nekaj čudovitih fotografij. Ki pa jih je primerjala s tistimi izpred treh let, ko je prav tako dopustovala v tej karibski državi.

V eno od slikovnih primerjav je poudarila, da zdaj povsem drugače gleda na svojo telo in da sprejema tudi vse tiste lepotne 'pomanjkljivosti', ki jih je včasih skrbno skrivala. Na objavljenih fotografijah je slikana od zadaj, pri čemer se na letošnjih slikah vidi malce celulita na zadnjici in stegnih, medtem ko na podobni fotografiji izpred treh let ni sledu o njem.

"Nisem ziher, kaj sem takrat mislila, da rabim gladit na koži? Tiste mini strijce. Brezveze. Medtem ko sem se odločila, da tokrat koze ne bom gladila. Jbg, celulit mamo vsi, še dojenčki," je med drugim zapisala in ponosno pokazala, da tudi sama ni popolna. Njeno objavo so mnoge sledilke, tudi znane Slovenke, pospremile s pohvalami, da je še vedno videti prelepo.

Pred kratkim se je za podobno potezo kot Sanja odločila tudi hrvaška pevka Lana Jurčević in prav tako požela navdušenje oboževalk, pa še ena slovenska vplivnica, Indira Ekić. Trend neretuširanja fotografij pred objavami na družbenih omrežjih pa je zadnje čase vse bolj priljubljen tudi med svetovnimi zvezdnicami. Med njimi pri poudarjanju tega, da se morajo imeti ženske rade takšne, kot so, s strijami, celulitom in vsem ostalim vred, gotovo prednjači manekenka za močnejše Ashley Graham.