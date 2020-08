Indira Ekić brez retuše: Vse imamo celulit, to je normalno

Ni skrivnost, da številne vplivnice uporabijo pri objavi svojih fotografij na Instagramu fotošop, a zadnje čase so v trendu pristne fotografije brez obdelave, surove in naravne.

Po tem, ko je to storila priljubljena hrvaška pevka Lana Jurčević, in delila fotografijo, na kateri je jasno viden celulit, je zdaj to storila tudi slovenska vplivnica in tekmovalka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija, Indira Ekić.

"Glej jo! Se je malo zredila, a ne "de"?"

Ob objavi je zapisala, da je "oblinasta in da ji je to všeč", ter še razkrila, kako se je po koncu šova vse "vrtelo" okoli njene postave. "Kjerkoli sem se pojavila, so pogledi in komentarji leteli na mojo postavo." Indira je razkrila, da so ji ljudje največkrat govorili: "Glej jo! Se je malo zredila, a ne "de"?"

"Popolne "fotke", strah pred mediji, nezdrave diete ... za koga? Da pridejo moje punce na moj profil, po občutek, da niso dovolj lepe? Je*** to," je še dodala in sama pozvala, medije naj objavimo to fotografijo. "Navdihnite zraven še kakšno žensko, da se obleče samozavestno v kopalke ali v kratke hlače! Ker vse imamo celulit! Ker je to normalno."

Ob tem je še dodala, da je danes srečna in zadovoljna ter da se razvija v osebo, ki se ima res rada ter je vedno postavljena na prvo mesto.

