Kim pokazala seksi fotografijo s treninga in razkrila celulit #video

Čeprav se je Kim Kardashian pred časom odločila, da na željo svojega moža in predvsem svojih štirih otrok ne bo več objavljala seksi fotografij na Instagramu, so se pravila med karanteno očitno malce zrahljala. Zadnje dni se namreč 39-letna zvezdnica znova večkrat nastavi fotografskemu objektivu, pri čemer pokaže precej gole kože in le malo prepusti domišljiji.

Foto: zajem zaslona/Instagram

Najnovejša v nizu seksi objav je ponovno pritegnila veliko pozornosti, in sicer iz več razlogov. Kim je ob fotografiji, kjer v bikiniju pozira v domači telovadnici, zapisala: "Trening v karanteni." Številnim namreč prizor deluje malce smešno, saj jim je nenavadno, da človek v lastnem domu trenira oblečen v bikini.

Velike pozornosti je bila deležna tudi njena nova pričeska – po novem je namreč Kim znova blondinka, njeni lasje pa so precej krajši kot prej. Poleg bujnih oblin in izklesanega trebuščka pa budnim očem njenim sledilcem ni ušlo tudi dejstvo, da se na njenem levem stegnu vidi nekaj celulita. Ali je fotografijo s celulitom objavila namenoma ali je preprosto pozabila izbrisati 'lepotno napako', ni znano. Številnim, ki so se oglasili v komentarjih, pa je bilo pozitivna že objava sama, saj so končno le videli fotografijo postavne zvezdnice brez dodatnih filtrov oziroma brez dodatne računalniške obdelave.

Nekaj Kiminih vročih objav iz časa karantene si lahko ogledate v videu na vrhu članka.