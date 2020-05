Kim prekršila pravilo o slečenih objavah in se znova razgalila #video

V namene promocije nove poletne kolekcije svoje znamke spodnjega perila SKIMS je 39-letna resničnostna zvezdnica in podjetnica prekršila dogovor, ki ga je pred časom sklenila s svojim soprogom, raperjem Kanyejem Westom. Ta je namreč povedal, da ga moti, ker njegova žena nenehno na družbenih omrežjih objavlja seksi fotografije, na katerih je pomanjkljivo oblečena.

Ko je Kim Kardashian West "stopila v moževe čevlje" ter razmislila, kako se počuti ob tem, hkrati pa tudi pomislila na to, da bodo prej ali slej tudi njeni otroci začeli uporabljati splet in družbena omrežja, se je tako odločila, da v prihodnje "stopi na zavoro". Vsaj, ko gre za goloto in Instagram.

"Ne vem, ali je pretehtalo ravno dejstvo, da se je mojemu možu seksi videz zdel pretiran in da mu je bilo neugodno. Vsekakor ga poslušam in ga razumem," je novembra lani povedala v intervjuju za Vulture. "A nekako sem sama prišla do razsvetljenja. Zavedela sem se, da ne morem pobrskati po Instagramu v prisotnosti otrok, ne da bi pri tem naletela na kup golote praktično ves čas. Tako, da je nekako to prispevalo k odločitvi."

Pa vendar je zdaj dogovor same s sabo in s soprogom prekršila, ko si je nadela nekaj novih kosov spodnjega perila iz najnovejše poletne kolekcije znamke SKIMS. Pri čemer je pokazala celo malce preveč – spodnji del leve dojke.

V množici fotografij je na eni pokazala malce preveč. Foto: zajem zaslona/Instagram

Video, v katerem predstavlja del nove kolekcije, in to kar v svoji domači omari, oblečena v enega od kompletov spodnjega perila, si oglejte v videu na vrhu članka.