Kardashianovi koronavirus dramatično uporabili za reklamo nove sezone #video

Za reklamo nove, že 19. sezone Keeping Up with the Kardashians, je najslavnejša družina na svetu uporabila dramatične posnetke, narejene v času pandemije novega koronavirusa, ko so se morali za nekaj časa ločiti.

"V Beli hiši pravijo, da je koronavirus resna stvar," pove Kim Kardashian v uradnem napovedniku za že 19. sezono njihovega resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians.

Jokanje v dvorcu pred zbirko "birkink"

Kamera se usmeri na njeno mamo Kris Jenner, ki zre skozi okno na svoje veliko posestvo, medtem ko se zasliši odredba, da morajo vsi ostati doma. Sledi posnetek praznega Los Angelesa in izjava Scotta Disicka, da se mu že meša. Nato pa Kylie izjavi: "Res je strašno, ko je nekdo, ki živi blizu, pozitiven na virus." Pri tem ni jasno, koga ima v mislih, a verjetno kakšnega od številnih zvezdnikov, ki so se okužili.

Nato ponovno pokaže mamo Kris, kako joče pred zbirko slavnih in pregrešno dragih torbic Birkin, sledi videokonferenca celotne družine, nato pa Khloe izjavi: "Prestali bomo to."

Najslavnejše sestre in njuna mama znajo še tako slabo situacijo obrniti sebi v prid. Foto: Getty Images

Mojstrice samopromocije dobro izkoristile koronavirus

Sicer pa je glavna zvezda šova Kim že na začetku karantene želela novi koronavirus (brezbrižno) obrniti sebi v prid, ko je nameravala zaradi pandemije dobrodelni organizaciji darovati delež od prodaje svoje linije oblačil, vendar je s tem ujezila sledilce, ker je to pomenilo, da ne bi segla v lastno denarnico, polno milijonov.

Najmlajša Kylie medtem svoje sledilce dnevno navdušuje z zapeljivimi in razgaljenimi fotografijami v izolaciji.

Že prej pa je zaradi covida-19 prah dvignila njuna mama, saj so jo za koronavirus testirali le zato, ker je bila "morda v stiku z virusom", čeprav ni kazala prav nobenih znakov okužbe. To je bila še ena od številnih potrditev, da je do testa v ZDA bistveno lažje priti, če si vpliven, slaven in bogat.

