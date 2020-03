Koronavirus v ZDA: če si slaven in bogat, te bodo testirali #video

V ZDA je dostop do testiranja za koronavirus močno omejen, še pred tednom dni so zaradi pomanjkanja opreme v celotni državi opravili le nekaj deset testov na dan. V zadnjih dneh se stanje izboljšuje, a še vedno mnogi ljudje, ki kažejo očitne simptome bolezni oziroma so bili v tesnih stikih z obolelimi, nimajo dostopa do testov.

Vse to pa se spremeni, če si slavna in bogata osebnost. V zadnjih dneh je ogromno pozornosti vzbudil primer Arielle Charnas, modne oblikovalke in vplivnice na družbenem omrežju Instagram. Ta je pred nekaj dnevi objavila, da je zbolela in da sumi, da gre za koronavirus.

V New Yorku, kjer živi, so testiranje za koronavirus omejili le na ljudi iz rizičnih skupin, ki imajo hude simptome, a to 32-letnice ni ustavilo. Poklicala je prijatelja, zasebnega zdravnika na Manhattnu, in se odpeljala do njegove ordinacije, kjer ji je medicinska sestra vzela bris kar skozi odprto okno avtomobila. Charnasova pa je – kot prava vplivnica – ves postopek posnela in objavila na omrežju Instagram.

S tem dejanjem je sprožila plaz glasnih kritik, njeni sledilci so ji očitali, da uporablja svojo slavo ter zveze, da bi si priskrbela test, do katerega "običajni smrtniki" ne morejo, čeprav so morda do njega bolj upravičeni. Še huje pa je, da to objavlja kot "zanimivost" na omrežju Instagram, ji očitajo. Po tem je v četrtek sporočila, da je test pokazal, da je dejansko pozitivna, ob tem pa zapisala, da se zaveda, da "mnogi nimajo dostopa do takšnih zdravstvenih storitev".

Kris Jenner testirali, ker je bila "morda v stiku z virusom"

Charnasova pa še zdaleč ni edina, ki je do testa za koronavirus prišla, ker ima vpliv, slavo in denar. V preteklih dneh so tako za koronavirus testirali tudi Kris Jenner, mamo in menedžerko resničnostnega klana Kardashian-Jenner, in to le zato, ker je bila "morda v stiku z virusom", ni pa kazala prav nobenih znakov okužbe.

Tudi igralca Idrisa Elbo, ki je v začetku tedna sporočil, da je pozitiven, so testirali, čeprav ni kazal nobenih simptomov. Prejšnji teden pa so po tem, ko so pri enem od igralcev NBA-kluba Utah Jazz odkrili koronavirus in zato testirali še vse druge igralce ter osebje, s tem potrošili 60 odstotkov testov, ki so dnevno na voljo v zvezni državi Utah.

