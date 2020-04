Kourtney Kardashian deli nasvete za boljši seks v samoizolaciji

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian je na svoji spletni strani delila nasvete za ženske, ki so v samoizolaciji obtičale same.

Kourtney Kardashian je pred kratkim po vzoru Gwyneth Paltrow odprla lastno spletno stran o življenjskem slogu, ki ima celo podobno ime kot tista od slavne igralke - Gwyneth ima Goop, Kourtney pa Poosh. Tudi resničnostna zvezdnica deli podobne nasvete kot slavna igralka.

Potem ko je Gwyneth dvignila precej prahu zaradi prodaje sveče, ki nosi ime This Smells Like My Vagina, kar v prevodu pomeni "to ima vonj po moji vagini", je Kourtney v času karantene in samoizolacije delila nasvete o seksu prek videoklica.

Kourtney je odprla podobno stran o življenjskem slogu, kakršne smo vajeni že pri Gwyneth Paltrow. Foto: Getty Images

"Vsem se nam že meša in postajamo noro pohotni"

"Na svetu je že dovolj negativnosti, zato bo seks prek FaceTima izboljšal vzdušje in sprostil spolno napetost," piše na straneh Poosha. "Dejstvo je, da se nam že vsem meša in postajamo noro pohotni. Če pred karanteno še niste seksali prek videoklica, je zdaj čas za raziskovanje."

Nato so navedli nekaj napotkov, kako bo takšen seks boljši:

"Poskrbite za dobro vzdušje." Kourtneyjina stran piše, da je dobra osvetlitev ključ do uspeha: "Zmanjšajte moč luči na nočni omarici ali pa prižgite sveče."

"Oblecite svoj najljubši komplet spodnjega perila." Pri Pooshu pravijo, da to ni obvezno, je pa vedno dobro "obleči nekaj, v čemer se počutite samozavestno".

"Sprostite se." "Ne razmišljajte preveč," svetujejo in dodajajo, da je vse skupaj lahko na začetku precej nerodno, a ko se boste "unesli, boste na poti do velikega O".

"Uporabite igračke in lubrikant." "Naj vibrator dobro služi svojemu namenu in naj vas partner gleda, kako ga uporabljate. Lahko mu tudi samo opisujete, kaj počnete z njim, če vam preveč nazorni prizori niso všeč." Poosh dodaja, da previdnost pri morebitnih zajemih zaslona ni odveč: "Če bosta oba res pri stvari, bo težko delati posnetke zaslona, a vseeno, bodite previdni."

"Izrazite svoje želje." "Povejte, kaj si želite in kaj hočete videti pri svojem partnerju. Naj bo vse skupaj igrivo in zabavno," še pravijo pri Pooshu.

