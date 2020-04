Z erotičnimi igračkami se med karanteno kratkočasijo tudi Slovenci

Po začetnem upadu prodaje ob razglasitvi epidemije so slovenske spletne trgovine zaznale visoko rast obiska in prodaje erotičnih izdelkov.

Po številnih državah po svetu ob epidemiji koronavirusa beležijo povečano povpraševanje po erotičnih izdelkih in tudi v Sloveniji so se mnogi odločili, da si čas v karanteni popestrijo z nakupom v kateri od spletnih erotičnih trgovin. Čeprav so v začetku epidemije nekateri zaznali upad povpraševanja, zdaj kupci kupujejo znatno več, kot v obdobju pred karanteno. Najbolj prodajani artikli so kondomi, lubrikanti in vibracijske naprave.

Na družbenih omrežjih je že vse od začetka razglasitve epidemije mogoče zaslediti različne razprave in ugibanja o tem, ali bo devet mesecev po karanteni sledil baby boom. Strokovnjaki menijo, da zaradi stiske, strahu in anksioznosti, tega ni pričakovati, v prid temu, da imajo ljudje zdaj več časa tudi za aktivnosti med rjuhami, pa sicer na nek način potrjuje tudi dejstvo, da se je v mnogih državah povečala prodaja kondomov in erotičnih pripomočkov.

O višji prodaji poročajo s celega sveta

Prav prodaja kondomov je bila sicer ponekod tudi ogrožena zaradi zaprtja številnih tovarn proizvajalcev - Karex, največji svetovni proizvajalec kondomov je moral za deset dni zapreti tri svoje tovarne v Maleziji, od tedaj deluje le s polovično zmogljivostjo.

Zaradi epidemije marsikje otežen tudi dostop do oralnih kontraceptivov.

Prodaja erotičnih pripomočkov se je sicer v času karantene povečala praktično povsod po svetu. Potrojila v Novi Zelandiji, veliko višja je v Avstraliji, visoko povišanje beležijo v Kanadi, ZDA in Kolumbiji, podvojila se je na Norveškem, podobno beleži Danska. Porast prodaje beleži prestižna švedska znamka igračk za odrasle, spletna lekarna v Veliki Britaniji poroča o porastu prodaje viagre in tudi o 23-odstotnem porastu izdaje jutranjih tabletk, oralnega kontraceptiva, ki ga je potrebno zaužiti takoj po nezaščitenem spolnem odnosu.

Kupci sicere največ posegajo po kondomih in lubrikantih. Foto: Ana Kovač

Spletne trgovine z erotičnimi pripomočki zaživele tudi v Sloveniji

V trgovini Svet užitka so ob začetku epidemije najprej beležili strmo in nenadno padanje prodaje. Vodja trgovine Luka Komac sklepa da zato, ker so bili ljudje ob novicah o zaprtju šol, trgovin in razglasitvi epidemije sprva v stiski.

"Po nekaj dneh se je prodaja vrnila v stare okvire in se nato tudi povečala za kakšnih 20-30 odstotkov v primerjavi z obdobjem pred epidemijo. Višanje prodaje preko spleta gre pripisati tudi dejstvu, da so vse fizične trgovine z erotičnimi pripomočki zaprte in da morajo kupci, ki so prej nakupe opravljali tam, zdaj te opraviti na daljavo," meni Komac, ki dodaja, da je trenutno povpraševanje primerljivo s tistim na črni petek.

Upad prometa so v prvem tednu po razglasitvi epidemije zabeležili tudi v Sex shop Svet erotike. "Očitno so bili kupci v krču, ker so se soočali z novo situacijo. V aprilu beležimo 15-odstotno povečanje prodaje, kar pripisujemo dejstvu, da je veliko ljudi še vedno doma, panika okrog virusa pa je nedvomno popustila," pravi lastnik trgovine Damjan Muhvič.

"Povečano prodajo pripisujemo dejstvu, da so ljudje enostavno doma in imajo zato več prostega časa za brskanje po spletu in so pripravljeni poskusiti tudi kaj novega za popestritev intimnih trenutkov v karanteni," je dejal Muhvič.

Povečalo se je tudi povpraševanje po erotičnem spodnjem perilu. Foto: Ana Kovač

Zelo zgovorni so podatki, ki so nam jih posredovali iz največje spletne trgovine mimovrste.com. V obdobju razglašene epidemije, od 13. marca, pa do 12. aprila, beležijo skoraj 40-odstotno povečanje števila nakupov erotičnih artiklov.

Število nakupov erotičnih pripomočkov se je sicer letos, v primerjavi z enakim obdobjem lani (med 13. marcem in 12. aprilom 2019), povečalo za 240 odstotkov.

Kot je povedal direktor podjetja, ki upravlja s stranjo Privateplaytime.si, Matic Mokorel, so pri njih spremembe poleg povečanja prodaje opazne tudi pri zneskih naročil, saj se je povprečni skupni znesek oddanega naročila v času koronavirusa dvignil za približno 20 odstotkov v primerjavi s časom pred virusom.

Najprej sicer razprodali gel za razkuževanje rok, ki prej ni bil zanimiv artikel

Na svetuzitka.com so se sicer kupci zanimali za podobne izdelke, kot sicer, so pa v le nekaj dneh razprodali gel za dezinfekcijo rok, ki pred epidemijo ni spadal med zanimive artikle v njihovi trgovini, je povedal Komac in dodal, da so zaloge hitro okrepili povpraševanju primerno.

Spremenil se je tudi njihov način dostave in plačila. Pred krizo so 75 odstotkov naročil odpremili s plačilom po povzetju, v tem času pa je takih naročil manj kot polovica, kar Komac ocenjuje kot spodbudno, saj v takem primeru stik ob dostavi ni potreben.

Sicer nobena od specializiranih trgovin ni imela težav z dobavo katerega koli izdelka, prav tako imajo zalogo, zaradi katere so kupci naročeno lahko dobili takoj. Dobava se je nekoliko podaljšala le zaradi sprememb pri samih dostavnih službah, ki so se prilagodile novim razmeram.

Najbolj zaželen izdelek so kondomi, a ob nakupu teh kupci posežejo tudi po bolj neobičajnih izdelkih. Foto: Thinkstock

"Še vedno so sicer najbolj priljubljeni vibratorji, proda pa se tudi veliko izdelkov za pare in izdelkov iz kategorij drogerija, erekcijskih tabletk in podobnega," je dejal Komac.

Tudi Mokorel je dejal, da so med najbolj prodajanimi artikli na spletni strani kondomi, in lubrikanti. Največjo rast prodaje so zabeležili pri vibracijskih izdelkih - tako za ženske kot za uporabo v paru. Opažajo tudi porast izdelkov, ki so namenjeni moškim in so pri njih že sicer med najbolj prodajanimi.

Tudi v Sex shop Svet erotike se je povečala prodaja kondomov, kozmetike, tudi erotičnih pripomočkov, manjšo rast pa beležijo tudi pri erotičnih oblačilih.

Ob nakupu kondomov na spletu se kupci seznanjajo tudi z drugimi izdelki

"V Sloveniji je fizičnih trgovin z erotičnimi pripomočki v primerjavi s spletnimi malo, erotični izdelki pa se preko spleta verjetno prodajajo bolje tudi zaradi brezkontaktnega nakupa in večje diskretnosti," pravi Mokorel iz Privateplaytime.com.

"Menim, da bo bolj kot sproščenost, pozitiven vpliv prinesel sam obisk spletnih trgovin saj kupci, ki na primer iščejo kondome, obenem spoznajo ogromno izdelkov, ki jim prej ali niso bili poznani ali pa se sploh niso zanimali zanje. To se z obiskom spletnih strani lahko spremeni, kupci se posledično vrnejo in opravijo nakup drugega izdelka," pravi Mokorel.

Trgovci opažajo, da so ljudje z vsakim nakupom bolj odprti in bolj radovedni. Foto: Ana Kovač

Kupci so z vsakim nakupom bolj odprti in bolj radovedni

Tudi Komac iz trgovine Svet užitka je prepričan, da bodo imele trenutne razmere dolgoročen vpliv na nakupovalne navade ljudi in na večjo sproščenost v povezavi z nakupovanjem erotičnih izdelkov.

Kot pravi, pri večini ljudi, ki enkrat kupijo erotični pripomoček, ne ostane zgolj pri tem, temveč se s tem njihovo raziskovanje spolnosti in erotike šele začne.

"Z obiskom naše trgovine - fizične ali spletne, šele spoznajo, da obstaja še marsikaj drugega, kar je vredno preizkusiti. Po več kot sedmih letih dela na tem področju lahko trdim, da so naše stranke z vsakim nakupom bolj odprte in bolj radovedne. Začnejo spraševati in odkrivati stvari, ki jim prej niso namenjali pozornosti ali pa so jih celo potlačili vase. Začnejo se pogovori s partnerji, s prijatelji, raziskovanje po internetu in podobno. Če so prvi nakup opravili z rdečico na obrazu ali celo kar preko spleta, bodo tretjega že povsem sproščeni," pove Komac.

"Na splošno opažamo, da nakup erotičnih pripomočkov ni več takšen tabu, kot je bil to recimo pred desetimi leti. V času karantene opažamo, da se za nakup v naši trgovini odloči veliko število novih kupcev, ki nakup opravijo prvič. Upal bi si trditi, da je med temi precej kupcev, ki so se za nakup erotičnega pripomočka odločili prvič," je povedal Muhvič iz Sveta erotike.

Trgovci opažajo, da nakup erotičnih izdelkov ni več takšen tabu, kot je bil pred desetimi leti. Foto: Ana Kovač

Se ljudje le izogibajo nakupovanju v fizičnih trgovinah?

V spletni trgovini mimovrste.com beležijo predvsem višjo prodajo vlažilnih gelov in kondomov. Kot pravijo, povečanje prodaje pripisujejo več dejavnikom.

Nekateri od teh so gotovo to, da trgovina deluje nemoteno, da so kupcem neprestano na razpolago, nakup pa lahko opravijo, ne da bi zapustili udobje doma, pojasnjujejo v mimovrste.com.

"V trenutnih razmerah se kupci zagotovo, če je le možno, izognejo nakupovanju v fizičnih trgovinah, kot so lekarne, drogerije in živilske trgovine, zato artikle, ki so jih pred razglašenimi izrednimi razmerami kupovali v fizičnih trgovinah, zdaj preprosto kupijo prek spleta," menijo v največji slovenski spletni trgovini.

V Mimovrste v kategoriji erotičnih izdelkov beležijo 240-odstotno povečanje števila nakupov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Foto: Mimovrste Ker gre pri njih predvsem za povečanje prodaje kondomov in lubrikantov, menijo, da v danem primeru ne gre za povečano prodajo zaradi povečane potrebe po tovrstnih artiklih, temveč zgolj za povečano prodajo zaradi težje dostopnosti omenjenih artiklov v fizičnih trgovinah oziroma ostalih prodajalnah.

Kljub temu verjamejo, da se bo veliko uporabnikov njihove spletne trgovine med virtualne police vračalo tudi po končani epidemiji.

V Mimovrste sicer prodaja 95 odstotkov višja kot v istem obdobju lani

Od 12. marca dalje, po razglašeni epidemiji ter sprejetih ukrepih Vlade, se je prodaja v spletni trgovini mimovrste.com povečala za več kot 80 odstotkov v primerjavi z obdobjem pred razglašenimi ukrepi za zamejevanje širjenja koronavirusa. V primerjavi z enakim obdobjem lani, se je prodaja povečala za 95 odstotkov.

"Sorazmerno s povečanjem prodaje se je seveda povečala tudi obremenitev zaposlenih, predvsem v skladišču, tako da smo v zelo kratkem času zaposlene na prevzemnih mestih začasno prerazporedili v skladišče, poiskali smo tudi dodatne kadre," pojasnjujejo v Mimovrste.

"Zaradi trenutnih okoliščin in povečanega obsega dela, ko so tudi dostavne službe izredno obremenjene, prihaja do zamud pri dostavi. Vsi zaposleni v Mimovrste se trudimo, da artikle odpremimo in dostavimo v najkrajšem možnem časovnem okvirju, saj je tudi naša prioriteta spoštovati roke dostave," so povedali v Mimovrste, kjer se vsem kupcem zahvaljujejo za dosedanjo podporo in razumevanje ter jih hkrati naprošajo za razumevanje tudi v prihodnje, vse dokler se razmere ne uredijo in stabilizirajo.