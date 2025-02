V Kinodvoru ponovno noč erotičnega filma

V Kinodvoru na dan zaljubljencev ponovno pripravljajo noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. Prikazali bodo klasike Zaljubljene ženske, Vzemi si me in Seksualne fantazije. Erotična filmska noč v ospredje postavlja zgodovino filmske erotike, seksualno revolucijo in razbijanje predsodkov o erotiki, je za STA povedala kuratorka Maša Peče.

Po njenih besedah so nastale številne inkarnacije erotičnega filma, zato predvajajo tako "eksperimentalne, avantgardne in umetniške filme kot tudi čisto eksploatacijo in seksploatacijo, mehko in trdo erotiko ter popularne, underground in klasične filme, ki tej domeni specializiranega erotičnega filma ne pripadajo direktno".

Obiskovalce želijo ozaveščati tudi o času seksualne osvoboditve med letoma 1960 in 1980, ki je izpodbijal tradicionalne vzorce vedenja, povezane s spolnostjo in medosebnimi odnosi. Po besedah Peče so takrat erotične filme snemali zato, da so jih predvajali v kinematografih, kar se na Japonskem še vedno množično dogaja. Ta praksa je obstajala, "dokler ni prišel video, ki je ubil kino". S potrošništvom in kapitalističnim porastom pa se je pornofilm umaknil iz kina z vso svojo revolucionarnostjo, je dodala.

Po njenih besedah se je Kinosloga. Retrosex. v družbi uveljavil kot družabni in intelektualni dogodek, saj ljudje prihajajo ravno iz zanimanja za zgodovino filma ter da bi opazovali drugačen čas, podobo in dialoge. Odziv je dober, tovrstni dogodki so hitro razprodani.

Uvodoma bodo ob 18. uri s filmom Zaljubljene ženske (1969) v režiji britanskega režiserja Kena Russlla gledalce popeljali na angleško rudarsko podeželje v 20. leta preteklega stoletja. Škandalozna uspešnica je nastala po istoimenskem romanu britanskega pisatelja, pesnika in filozofa Davida Herberta Lawrencea. Z njo je po navedbah Kinodvora enfant terrible britanskega filma Russell ob svitu seksualne revolucije rušil spolne tabuje. Oskarja za najboljšo vlogo v filmu je sicer prejela Glenda Jackson, se je pa erotična klasika v zgodovinski spomin in srca filmskega občestva zapisala s prizorom gole rokoborbe med Alanom Batesom in Oliverjem Reedom.

Na sporedu tudi japonski film Seksualne fantazije

Noč erotičnega filma bodo ob 21. uri nadaljevali s francoskim trdoerotičnim filmom Vzemi si me iz leta 1978 v režiji Francisa Leroija, ki po navedbah Kinodvora velja za prvaka francoskih pornokratov. Mlada Helene, ki jo igra Brigitte Lahaie, komaj prispe v razkošen podeželski dvorec, že ji ženin pobegne na neko orgijo. V filmu se prepletajo orgije, pretkane služkinje, afrodiziaki in nenehna odsotnost bodočega moža, so zapisali v Kinodvoru.

Pred zadnjim filmom bodo predvajali šestminutni švedski film Kjer mi pride (2009), za sklep pa bodo ob 23. uri dogajanje preselili na Japonsko s filmom Seksualne fantazije režiserja Tetsujija Takechija. V filmu ženska obišče zobozdravnika in pod anestezijo halucinira o vse bolj mračnih in fetišističnih spolnih doživetjih pod taktirko zobnega kirurga. Kot so zapisali pri Kinodvoru, meja med fantazijo in resničnostjo postaja vse bolj zabrisana.