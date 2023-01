V Franciji kondomi za mlade od danes brezplačni

V Franciji so z novim letom kondomi v lekarnah za vse mlajše od 25 let brezplačni. Po prvotnem načrtu je bil ukrep, ki ga je v začetku decembra napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, namenjen osebam med 18. in 25. letom, a so ga nato razširili zaradi kritik, da zanemarja mladoletnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.