Aretirali moškega, ki je trčil v mladeniča med proslavljanjem zmage Francije nad Marokom

V Franciji so se po porazu v finalu SP zvrstili izgredi in incidenti.

Gre za 20-letnega osumljenca, ki so ga pripadniki francoskih policijskih sil aretirali danes okoli 6. ure zjutraj v bližini Perpignana, ko se je ponoči vračal iz Španije. Na drugi strani Pirenejev naj bi se zadrževal že vse od incidenta v noči na 15. december, je poročala regionalna televizija France 3 Occitanie.

Osumljenec naj bi z avtom zbil in smrtno poškodoval 14-letnega mladeniča v okrožju Paillade, enem od revnejših območij Montpelliera na jugu Francije. Najstnik Aymen je kasneje zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici.

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo več videoposnetkov. Na večer tragedije se je v okrožju La Paillade po porazu Maroka proti Franciji na ulicah zbralo veliko ljudi.

Preiskovalni organi so ugotovili, da je eden od navijačev skušal zgrabiti francosko modro-belo-rdečo zastavo z zadnjega stekla vozila. Voznik tega naj bi nato "nasilno izstopil iz kolone vozil pred njim" in trčil v "14-letnega fanta, ki je zaradi poškodb nato umrl".

Eden od navijačev je pristal na pokrovu motorja, preden je padel na tla in se je s težavo dvignil. Drugo osebo je voznik zadel s sprednjim delom vozila, voznik je nato pobegnil. Mladenič je ostal na tleh, očividci dogodka pa so se zbrali okoli njega.

Povzročitelja nesreče so po številnih pričevanjih, zbranih na kraju tragedije, hitro identificirali. Njegovo vozilo so kmalu zatem našli zapuščeno v bližini.

Tragedija je zaznamovala polfinalno zmago Francije nad Marokom z 2:0 na svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju. Francoska nogometna reprezentanca je nato v finalu izgubila proti Argentini, Maroko pa je v boju za tretje mesto premagala Hrvaška.

Po smrti mladeniča so izbruhnili nemiri v okrožju Paillade, hkrati pa so po družbenih omrežjih zakrožili pozivi k maščevanju za smrt najstnika. Približno tri tisoč ljudi je pet dni po incidentu pripravilo miren pohod, na katerem so nosili transparent z napisom Pravica za Aymena, navaja regionalna televizija.

