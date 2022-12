Predsednik argentinske zveze: Prepričan sem, da bo Scaloni še naprej selektor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriinštiridesetletni strateg argentinske zmage vodi ekipo od leta 2018 in jo je popeljal na vrh južnoameriškega prvenstva Cope Americe leta 2021. Šlo je za prvo mednarodno trofejo Argentine po letu 1993.

Nato je vodil Lionela Messija in ekipo do tretjega naslova svetovnih prvakov po letih 1978 in 1986 z zmago nad Francijo v finalu v Katarju pred devetimi dnevi.

Ko pa je bil po izpadu Argentine v osmini finala svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji imenovan za selektorja po slovesu Jorgeja Sampaolija, ni veljal za najbolj modro izbiro.

"Devetindevetdeset odstotkov ljudi je mislilo, da se motimo ali celo, da smo nori," je dejal Tapia.

"Toda ta ekipa je ljudem prinesla srečo z osvojenimi naslovi."

Scaloni pred prevzemom gavčev ni deloval kot glavni trener članske ekipe.

