Trump: ZDA so dosegle in prešle vrhunec epidemije

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da so ZDA že dosegle in prešle vrhunec epidemije novega koronavirusa. Zato je napovedal, da bo danes govoril o ukrepih za začetek odpiranja gospodarstva oziroma o odpravljanju ukrepov družbenega distanciranja ponekod po ZDA.

Foto: Reuters

"Jasno je, da naša agresivna strategija deluje, čeprav moramo ostati pozorni. Bitka se nadaljuje, vendar podatki kažejo, da smo na nacionalni ravni prešli vrh novih primerov," je dejal Trump in navedel, da se število novih okužb v New Yorku, kjer je več primerov kot v katerikoli državi sveta zunaj ZDA, zmanjšuje. Rast naj bi se ustalila v Denverju in Detroitu, Philadelphia in Baltimore pa kažeta velika znamenja uspeha.

V ZDA umrlo že 30 tisoč ljudi

V ZDA so do srede zvečer našteli več kot 638 tisoč potrjenih okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo 30.844 ljudi. V najhuje prizadeti državi New York je bilo potrjenih skoraj 215 tisoč okužb in več kot 14 tisoč smrti, v mestu New York pa več kot 118 tisoč okužb in skoraj 11 tisoč mrtvih. Število mrtvih v mestu je krepko naraslo, ker so začeli upoštevati tudi tiste, ki niso bili testirani, vendar so po prepričanju zdravnikov umrli za covidom-19.

Trump ponovno razmišlja o odpiranju gospodarstva

"Nekatere države gledajo druge države in pravijo, da si ne morejo predstavljati, kaj se tam dogaja, ker niso v istem položaju. So v zelo dobri formi. Rekel bi, da imamo najmanj 20 držav, a v resnici 29 držav, ki so v izjemno dobri formi, in imaš druge, ki jim gre na bolje," je dejal in dodal, da bo danes govoril o zveznih navodilih državam za odpiranje gospodarstva.

Foto: Reuters

Pred tem je sicer med vrsto telefonskih pogovorov s poslovnimi in drugimi voditelji ZDA slišal opozorila, da naj se mu ne mudi, dokler ne bo dramatičnega povečanja testiranj ter dovolj zaščitne in zdravstvene opreme. Poslovni voditelji si prav tako želijo zagona gospodarstva, vendar na varen način. Lastnik košarkarskega kluba Dallas Mavericks Mark Cuban je zavrnil umetne datume, kot je 1. maj, saj se tarča premika. "Največja napaka bi bila, če bi hiteli z odločitvijo," je dejal.

Vodja delovne skupine Bele hiše proti novemu koronavirusu Deborah Birx je dejala, da je v zadnjih šestih dnevih število novih okužb po vseh ZDA padlo, devet zveznih držav ima manj kot tisoč okužb in poročajo o manj kot 30 novih primerih okužb na dan. Kljub temu je poudarila, da se mora družbeno distanciranje nadaljevati.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je dejal, da so do zdaj opravili 3,3 milijona testov in da 24 okrožij po ZDA nima nobenega primera okužbe. Polovica zveznih držav pa ima manj kot 2500 primerov. Zato bodo razmislili, kateri deli ZDA se lahko odprejo, kateri deli pa bodo ukrepe potrebovali še naprej. Trump se je pohvalil, da njegova vlada pomaga pri 35 raziskavah in razvoju cepiva.

Guvernerji sedmih zveznih držav severovzhoda ZDA in treh držav na zahodu so že sklenili dva regionalna pakta za sodelovanje pri postopnem odpiranju gospodarstva, kar bo potrebno, saj bo že tako velika gospodarska škoda sčasoma še večja. V Michiganu se je več sto ljudi že s protesti uprlo ukrepom za družbeno distanciranje demokratske guvernerke Gretchen Whitmer.

Podobni protesti so tudi v Ohiu in drugih državah, županja Las Vegasa Carolyn Goodman pa je guvernerja Steva Sisolaka pozvala, naj odpre njeno mesto za posle, sicer bo propadlo. Glavni dohodek mesta sta igralništvo in turizem, ki pa ga ne bo tudi po odprtju, saj turisti na višku pandemije ne bodo naenkrat začeli dreti nazaj v Las Vegas, pa če bo odprt ali zaprt.

Neodvisna raziskava urada za proračun v New Yorku je ugotovila, da bo mesto v 12 mesecih izgubilo skoraj 500 tisoč delovnih mest, kar pomeni 9,7 milijarde dolarjev izpada davčnega priliva. Prodaja na drobno bo v mestu z osmimi milijoni prebivalcev izgubila 100 tisoč delovnih mest, hoteli in restavracije 86 tisoč, umetnost, kultura in zabava 26 tisoč in tako naprej. Le zdravstvo bo cvetelo s tega vidika.

Trumpa razjezil senat, ki ne zaseda

Trump se je v sredo hudoval nad senatom, ki trenutno ne zaseda, in grozil, da ga bo razpustil oziroma poslal na počitnice, da lahko potem sam na položaje potrdi sodniške in druge kandidate za položaje v vladi.

Še bolj ga je razjezil guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je napovedal, da bodo v Kaliforniji zagotovili finančno pomoč tudi 150 tisoč nezakonitim priseljencem. Dobili bodo po 500 dolarjev pomoči. V Kaliforniji nezakoniti priseljenci predstavljajo deset odstotkov delovne sile in so lani za državne in lokalne davke plačali 2,5 milijarde dolarjev. Zvezni zakon za pomoč posameznikom v času novega koronavirusa, ki Američanom daje po 1200 dolarjev, je nezakonite priseljence izpustil.

Nekateri Američani, ki so vložili davčne napovedi elektronsko, so že začeli prejemati nakazila, drugi pa bodo morali počakati tedne in mesece na ček zvezne davkarije, na katerem bo prvič v zgodovini podpis predsednika ZDA. Trump se je v sredo pretvarjal, da ne ve, kako je njegov podpis prišel na čeke, zaradi česar se je tiskanje in pošiljanje čekov zavleklo.

"Ne vem veliko o tem. Kot razumem, je moje ime gor. Ne vem, ali so kakšne zamude. Prepričan pa sem, da bodo ljudje zelo veseli, da dobijo velik, masten in čudovit ček z mojim imenom," je dejal Trump. (STA)