Kartonske antiseks postelje v olimpijski vasi burijo duhove #video

Športniki, ki so pred začetkom Olimpijskih iger že prispeli v Pariz in prespali na uradnih posteljah, menijo, da so kartonske postelje pretrde in slabe. Spet drugi so preizkusili njihovo trdnost in ležišča so preizkus prestala.

Številni športniki so že prispeli v Pariz in se nastanili v olimpijski vasi, kjer bodo bivali med svojimi obveznostmi na igrah. Tako kot na prejšnjih igrah bodo tudi v Parizu spali na kartonastih, recikliranih posteljah, ki so jih leta 2021 v Tokiu zaradi nižje kakovosti in nekoliko manjše nosilnosti poimenovali kar antispolne (oziroma antiseks postelje). Mednarodni olimpijski komite je takrat obljubil, da bo poskušal zatreti bližino med športniki in uvedba takih postelj je bila ena od rešitev.

Tako so jih predstavili na uradnem profilu Olimpijskih iger:

Ležišča imajo nosilnost do 200 kilogramov, kar pomeni, da nosilnost zadostuje, da ta lahko sprejme dve osebi.

Postelje so sestavljene iz treh modulov, ki naj bi športnikom omogočali prilagajanje trdote vzmetnice. Tanke prevleke za blazine in rjuhe so izdelane v Franciji in bodo po igrah popolnoma reciklirane, so navedli na uradnih kanalih Olimpijskih iger. Velika trajnost pa na eni strani ni navdušila športnikov, ki jih skrbi, kako se bodo dobro naspali. Spet drugi pa so nad vzdržljivostjo postelj navdušeni.

Postelje pa niso le "mesto za počitek in regeneracijo"

Poleg tega, da se iger udeležijo najboljši športniki sveta, pa je to tudi mesto, kjer se njihovo druženje občasno prelevi v intimne odnose. V ta namen so tudi na letošnjih igrah organizatorji poskrbeli za zalogo kondomov, pripravili so jih več kot 300 tisoč.

Da bi preverili trdnost in nosilnost kartonastih postelj, sta se avstralski teniški igralki Daria Saville in Ellen Perez odločili narediti preizkus. Preizkusili sta jih na več načinov, od različnih skokov do vadbe volejev ter metanje loparja v ležišče. Glede na prikazane posnetke se zdi, da so postelje prestale test. Podoben pristop je uporabil tudi severnoirski telovadec Rhys McClenaghan, ki je dokazal, da so postelje zelo trdne.

Olimpijske igre, ki so za marsikaterega športnika vrhunec njegove kariere, se bodo v Parizu začele čez tri dni, v petek, 26. julija, in bodo trajale do 11. avgusta.

