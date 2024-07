Andy Murray po OI napovedal slovo

Sedemintridesetletni Škot namerava v Parizu zaigrati med posamezniki in dvojicami, kar bodo njegove pete OI.

"Prispel sem v Pariz na svoj zadnji teniški turnir," je Murray zapisal na omrežju X.

"Tekmovanje za ekipo Velike Britanije je bilo vedno del mojih daleč najbolj nepozabnih tednov v karieri in izjemno sem ponosen, da mi bo to uspelo še enkrat," je še dodal.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1