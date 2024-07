Patricio Apey je v preteklosti sodeloval z nekaterimi največjimi imeni svetovnega tenisa, trenutno pa sodeluje s Stefanosom Cicipasom, Hubertom Hurkaczom in Sebastianom Kordo. Prav tako je vodja teniškega dogodka The Boodles, ki vsako leto poteka pred Wimbledonom v Stoke Parku v Buckinghamshiru v Veliki Britaniji.

Patricio Apey Foto: Guliverimage

Apey je za Tennis365 razkril svoj pogled na nepriljubljenost Novaka Đokovića, ki se pogosto pripisuje 24-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Čilenec meni, da se takšen vtis vzbuja predvsem zaradi navijačev Rogerja Federerja in Rafaela Nadala.

Zadnji spor srbskega zvezdnika smo videli v Wimbledonu, ko se je po dvoboju sprl z nekaterimi navijači Holgerja Runeja, potem ko naj bi ga ta na določen način provocirali. Đokovićeva gesta je takrat dvignila kar nekaj prahu. Mnogi so 37-letenga Beograjčana ob tem podprli, medtem ko je bilo v medijih kar nekaj negativnih naslovov.

O njem nima niti ene slabe besede

Patricio Apey meni, da je zmotno prepričanje, da Đoković nima močne navijaške baze in da to prepričanje spodbujajo navijači Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. Pravzaprav meni, da je Nole izjemen človek.

"Imel sem srečo, da sem ga spoznaval skozi leta. Naredil sem nekaj stvari za njegovo fundacijo in o njem nimam niti ene slabe besede. Seveda, vsi gledajo, kako nanj gledajo navijači, a nisem prepričan, da je res, da Đoković ni priljubljen v teniškem svetu."

"Veliko navijačev Federerja in Nadala morda dajejo to sporočilo, toda on je zelo skrben in inteligenten. Lahko se udeleži dogodka za dobrodelno organizacijo ali fundacijo in lahko ima 30-minutni govor o poslanstvu. Vedno je zelo impresiven. Je prizemljen, osredotočen in dobro se počuti v svoji koži. To je pomembnejše od vsega, kar lahko kdo reče o njem. Realno pa je, da ne moreš ustrezati vsem ljudem."

"Kdo je z mano?"

Novak Đoković ima trenutno pred seboj zelo pomemben cilj. Pred njim so olimpijske igre, kjer ima veliko željo po odličju, ki mu še manjka v vitrini. Na olimpijskih igrah v Parizu bo poskušal osvojiti svoje prvo zlato odličje, potem ko bo nastopil že na svojih petih olimpijskih igrah.

Eden najboljših teniških igralcev se je ravno oglasil na družbenih omrežjih, kjer ja ob svojih fotografijah zapisal: "Kdo je z mano?" Nekateri poznavalci tenisa mu v Parizu ne pripisujejo prav velikih možnosti za zmago, saj naj bi bila tako Carlos Alcaraz kot tudi Jannik Sinner boljša od njega. Je pa tudi sam priznal, da se bo moral zelo dobro pripraviti na olimpijski turnir in kar precej dvigniti svojo raven tenisa, če se bo želel enakovredno kosati z najboljšimi igralci. Spomnimo, 37-letni Beograjčan si je ravno na letošnjem OP Francije, na igriščih Roland Garrosa, kjer bo potekal olimpijski turnir, poškodoval koleno.

Novak Đoković je leta 2008 v Pekingu osvojil bron. Foto: Guliverimage

Do zdaj je v vitrino postavil bron

Nole je na svojih prvih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 osvojil bron, a je srbski teniški zvezdnik pred časom dejal, da si resnično želi, da bi lahko nastopil na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Ob tem pa se zaveda, da so olimpijske igre na vsake štiri leta in da se v tem obdobju lahko zgodi marsikaj.

