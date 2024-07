24-letni Koprčan Toni Vodišek se nikoli ne ustraši izziva in na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo njegova jadralna disciplina formula kite na sporedu prvič, ne bo nič drugače. To potrjuje tudi njegova izjava, da se je z olimpijskih iger mladih leta 2018, kjer je osvojil drugo mesto, vrnil z grenkim priokusom.

Toni Vodišek v družbi judoistke Andreje Leški. Foto: www.alesfevzer.com

Na dan najinega pogovora nas od olimpijskih iger v Parizu ločita še dva tedna. So vaše misli že povsem olimpijsko usmerjene?

Moje misli so osredotočene na olimpijske igre že vse od prvega dne, odkar smo izvedeli, da bo disciplina formula kite sprejeta v olimpijsko družino. Delamo na polno, vse je podrejeno olimpijskim igram, plove začnemo 4. avgusta, na prizorišču pa bomo že precej prej.

Jadralni dogodki bodo potekali v Marseillu, ne v Parizu, kjer bo središče olimpijskega dogajanja. V enem od intervjujem ste mi dejali, da je za vas pomembno, da prizorišče olimpijskih iger vzljubite, kot da je vaš drugi dom. Vam je to uspelo?

Res je. Marseille zdaj vidim v drugi luči, kot sem ga takrat, ko sva se o tem pogovarjala. V zadnjih mesecih sem tam preživel precej časa, mesec in pol, dva, da se čim bolje prilagodim na kraj in specifike morja. Z dekletom sva raziskovala mesto, imajo zelo lepe cerkve. V mestu imamo tudi olimpijsko hišo, prinesel sem si svoj žar … Ravno mi je zmanjkalo oglja za žar! (smeh, op. p.) Tudi mesarja imamo 50 metrov stran od olimpijske hiše, tako da je vse odlično.

Obala Marseilla, kjer bodo potekale olimpijske regate. Foto: Guliverimage

Poleg Tonija Vodiška, ki ga morebitna regata za medalje čaka 8. avgusta, bodo tekmovali še Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL) in Lin Pletikos (ilca 6) ter Tina Mrak in Jakob Božič v mešanem razredu 470. V Franciji bo po 20 letih ponovljena največja slovenska zasedba v olimpijskem jadranju. Tako številčna slovenska jadralna ekipa je bila po poročanju STA le še v Atenah, kjer je Vasilij Žbogar v razredu laser s tretjim mestom osvojil prvo olimpijsko medaljo za slovensko jadranje. To si želijo v vodstvu jadralne zveze ponoviti tudi v Franciji, kjer je imela ekipa na voljo dva meseca za priprave na prizorišču OI.

Kako so potekale zadnje priprave, kaj ste počeli po svetovnem prvenstvu?

Odlično, imeli smo dve trening regati, na eni sem zmagal, na drugi pa sem bil četrti. Tako blizu smo že olimpijskim igram, da vse večje nacije že na treningih uporabljajo najboljšo in novo opremo, jaz pa imam dva kompleta opreme, ki jo hranim za tekme. Kakorkoli, zadovoljen sem in ne želim iskati izgovorov.

Vodišek je že povsem olimpijsko razpoložen. Foto: www.alesfevzer.com

Kako se mentalno pripravljate na največje športno tekmovanje na svetu? Imate prav specifično pripravo na olimpijsko regato?

Sodelujem z dvema mentalnima trenerja. Eden je doma v Kopru, Arjan Rapuš, drugi pa je Avstralec in sodeluje z več kot 20 športniki, ki že imajo olimpijsko medaljo. Sam se dobro zavedam, da je veliko v glavi, da je zelo pomembno pravilno dihanje, hitra sposobnost umiritve, da si čim bolj pripravljen na naslednji plov …

Znate odmisliti slab dan? Specifika jadralnih disciplin je, da regata traja več dni, kar verjetno pomeni, da morate več dni ohranjati fokus.

Da, zagotovo se pripravljam tudi na to, vem, da vsak dan ne more biti idealen, hkrati pa se je treba zavedati, da se na koncu upošteva seštevek rezultatov iz vseh plovov. Glavo treniram tudi s pomočjo spletne igrice, kjer imaš na voljo eno minuto in tudi če narediš napako, to še ne pomeni konca sveta, še vedno lahko podreš svoj rekord, a je pri tem pomembno, da se znaš v glavi hitro resetirati, odmisliti napake in se estaviti na novo.

Vodišek s svojo ekipo. Foto: www.alesfevzer.com

Znano je, da poleg športa redno pomagate tudi v družinskem hotelu. Je to zdaj na stranskem tiru?

Da, delo v hotelu trenutno miruje, sam sem povsem osredotočen na olimpijske igre, tudi vse preostale športe, ki jih obožujem, sem postavil na stran. Zavedam se namreč, da če zdaj ne bom vložil vsega, kar imam in zmorem v olimpijske igre, bom to pozneje obžaloval. Olimpijske igre v Parizu so moja življenjska priložnost in temu sem se v celoti posvetil.

Z očetom in trenerjem Rajkom Vodiškom. Foto: www.alesfevzer.com

Kot pravi moj oče (Rajko Vodišek): Zdaj moraš narediti vse, za kar misliš, da ti na olimpijskih igrah lahko pomaga. Če ne narediš vsega, se lahko zgodi, da ostaneš brez rezultata. Tekma se ne zmaga samo na tekmi, ampak se zmaga kuje od začetka priprav.

S čim boste zadovoljni na olimpijskem krstu?

Ne ravno z vsem, vemo, na kaj merimo …

Na kaj?

Ne bi se rad zarekel, ampak bil sem že drugi na olimpijskih igrah za mlade in takrat mi ni ostal najboljši okus v ustih. Zdaj si želim kaj več.

