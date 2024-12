Kako je svoj dom praznično okrasila Kourtney Kardashian?

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian Barker je na družbenih omrežjih razkrila, kako praznično okrašen je njen dom. Tudi letos je s svojo izbrano dekoracijo navdušila in pričarala pravo praznično vzdušje. Njeno stanovanje spominja na pravljično deželo, ki postaja navdih za mnoge oboževalce.

Kourtney Kardashian Barker se je letos odločila, da bo svojo praznično dekoracijo zaznamovala s prefinjeno kombinacijo elegance in klasične rdeče barve. Ta sodobna in premišljena izbira ustvari čudovit vizualni učinek, ki izžareva toplino in praznično vzdušje.

Za preprosto, a izjemno dekoracijo lahko izberete smreko, ki jo okrasite z lučkami in nekaj rdečimi božičnimi kroglicami. Ne pozabite dodati prazničnega pridiha tudi drugim kotičkom vašega doma. Rdeči okraski, mehke odeje in tople lučke bodo ustvarili čarobno vzdušje, ki vas bo prevzelo.

V spodnji galeriji smo zbrali nekaj navdihujočih idej, ki bodo vaš dom spremenile v pravo praznično pravljico.

