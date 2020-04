Med karanteno močno poskočila prodaja spolnih igračk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Nove Zelandije prihajajo zanimive novice. Za tem, ko so se morali državljani dati v enomesečno karanteno, se je povečala spletna prodaja spolnih igračk. Povečano kupovanje pripomočkov za seks so zabeležili tudi v spletnih poslovalnicah v Avstraliji in Veliki Britaniji.