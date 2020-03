Tako je videti vibrator za 900 evrov #video

Euforia V39 Luxe je vibrator, ki ga krasi 425 kristalov Swarovski v rožnato zlati barvi, ti pa skupaj premorejo 18 karatov. Ponaša se s kar 12 različnimi hitrostmi vibriranja in je tudi popolnoma vodoodporen. Do pol ure ga lahko celo potopite do metra globoko, piše portal PopSugar – če bi si na primer zaželeli malo akcije z njim, medtem ko bi se namakali v domači kadi ali bazenu.

A to še zdaleč ni vse. Vibrator se segreje do temperature 40 stopinj Celzija – z namenom, da bi imele uporabnice dobesedno čim bolj vročo izkušnjo, če bi si tako želele. In da bi bil občutek med samozadovoljevanjem čim bolj podoben pravemu, človeškemu dotiku.

Ko je spletna trgovina, ki ga prodaja, objavila njegove prve slike na profilu na Instagramu, so bile mnoge sledilke nad videnim nadvse navdušene. Z nežno rožnato bravo in svetlečimi se kristali je pobožal dušo marsikatere uporabnice nežnejšega spola.

Nekatere so se nad videnim tako ogrele, da nameravajo zanj celo varčevati in si ga, ko zberejo dovolj denarja, privoščiti. A našle so se tudi takšne, ki so se obregnile ob ceno. "Se opravičujem, 1000 dolarjev? Kaaaj?" je zapisala ena, spet druga pa: "Upam, da za to ceno tudi kuha in čisti."

