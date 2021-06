Z vilicami več kot tisoč ljudi mrzlično išče svoje bogastvo, iščejo kristal vseh kristalov #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudje so v KwaZulu-Natal pripotovali iz vse Južne Afrike, da bi se pridružili vaščanom, ki po zemlji kopljejo že od sobote, potem ko je Mendo Sabelo na prostem izkopal kamen, za katerega domnevajo, da je kremenov kristal. Pravijo mu tudi kamena strela in je povsem brezbarven in prozoren, veljal pa naj bi za enega najmočnejših zdravilnih in zaščitnih kamnov.

"To odkritje nam je povsem spremenilo življenje," je povedal Sabelo, 27-letni oče dveh otrok, in ponosno kazal peščico drobnih kamnov. "Nikoli nisem imel rednega dela, delal sem vse mogoče in družina je bila res presrečna, ko sem se z njimi vrnil domov," je dodal.

Brezposelni Skhumbuzo Mbhele je ob tem odkritju dejal: "Diamanta v življenju nisem videl ali se ga dotaknil. To je zame prvič in upam, da se bodo stvari zdaj obrnile na bolje," je povedal. Foto: Reuters

Čeprav še ne vedo, kaj so našli, kopljejo naprej

Z ministrstva za rudarstvo so včeraj sporočili, da bodo na kraj najdbe domnevno dragih kamnov poslali geološke in rudarske strokovnjake, ki bodo odvzeli vzorce in opravili analizo teh kamnov.

Kar pa ni odvrnilo množice ljudi, da ne bi kopali in iskali naprej. Kolone parkiranih avtomobilov stojijo ob robu gramozne ceste, nekaj metrov od polja, kjer mladi, stari in otroci kopljejo s krampi, lopatami in vilicami, da bi našli svoje bogastvo.