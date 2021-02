Že natanko leto dni Slovenca Janez Cerar in Daniel Golenač v zaporu Grand Bassan v Slonokoščeni obali čakata na sojenje zaradi suma tihotapljenja kokaina. Kdaj naj bi se zadeva razčistila, nihče ne more napovedati.

Čeprav so rekordno zaplembo v Slonokoščeni obali – kar 411 kilogramov čistega kokaina – izvedli na čisto drugi ladji, lokalne oblasti bremenijo slovenska državljana, da sta kokain iz Brazilije pripeljala na svoji ladji. Mamila naj bi nato v mednarodnih vodah prestavili na ladjo, ki je plula pod gansko zastavo. Na konzularnem sektorju zunanjega ministrstva so brez moči, saj se v sodni postopek druge države ne smejo vmešavati.

"Življenjske razmere v tem zaporu so nečloveške, pogosto tudi poplavlja, pa niti do datuma, kdaj naj bi se začelo sojenje, še nismo prišli," pojasnjuje 55-letni skiper.

"Nekaj so pač morali dati gor, da so naju lahko priprli. Ker brez tega naju ne bi mogli. Podtaknili so za črtico kokaina, zato da so naju lahko priprli in naju imajo še zmeraj tu. Tu nas imajo pa zato, ker je njihov premier kokainski boter," je iz zapora v Grand Bassarju sporočil Cerar.

Slovenca aretirali, ker se je njuna ladja nahajala v bližini

Pred natanko letom dni je Ecowas, afriški mednarodni nadzorni center, kjer preverjajo tihotapljenje v Gvinejskem zalivu, eno od ladij približno 60 navtičnih milj od obale označil za sumljivo.

"Zaradi informacij, ki smo jim jih posredovali v sklopu mednarodnega sodelovanja, je Slonokoščeni obali uspelo ujeti plovilo, na katerem so na območje vzhodne Afrike pripeljali 411 kilogramov kokaina. Mornarica Slonokoščene obale je s pomočjo te informacije lahko aretirala posadko te ladje," pove Yussif Benning, poveljnik koordinacijskega centra ECOWAS.

Na krovu tovorne ladje so bili trije državljani Gane, policija pa je nato pridržala tudi ladjo z obema Slovencema, ki se je nahajala v bližini. Prisili so jih, da so odpluli do pristanišča, kjer so jih pregledali.

Čeprav so rekordno zaplembo čistega heroina v Slonokoščeni obali izvedli na čisto drugi ladji, lokalne oblasti bremenijo slovenska državljana, da sta kokain iz Brazilije pripeljala na svoji ladji. Mamila naj bi nato v mednarodnih vodah prestavili na ladjo, ki je plula pod gansko zastavo. Na konzularnem sektorju zunanjega ministrstva so brez moči, saj se v sodni postopek druge države ne smejo vmešavati.

Četrt grama kokaina so našli sredi predala

"Ko so barko popolnoma zdemolirali, ker niso ničesar našli in so izgubljali živce, smo šli vsi dol. Potem je k meni prišel nek agent s kovčkom. Rekel je, greva nazaj na barko. Šla sva direktno v sprednjo kabino na premcu, kjer je eden že sedel. Njihov. Odprl je kovček, vzel tester, šel v najbolj zakoten predal, ga odprl in rekel poglej, poglej. Tam je bilo, ne vem, četrt grama nekega prahu, sredi predala. Vzel je tester, ga stestiral, pokazal – glej, glej, plavo, plavo, kokain," pojasnjuje Cerar.

Takrat se je za slovenska popotnika začel pekel na zemlji. Prestavili so ju v zloglasni zapor v Grand Bassanu. Po tednu dni, ki sta ga gola preživela v samici, so ju prestavili med preostale zapornike. A razmere so tu človeka nevredne in dejansko življenjsko nevarne.

Nevzdržne razmere

"Kot da bi bili nekje zunaj v hlevih. Še dobro, da ni tam mraza kot tukaj. Razmere so nikakršne. Saj pravim, ker je potem imel malarijo. Katastrofa. Če je v samici, tam ničesar ni. So podgane, miši in podobno. Sveta nebesa. Voda. Voda je težava. Vode nima. Ni čiste vode. Potem pa lahko zato zboliš na črevesju," pripoveduje Katarina Golenač, mati priprtega Daniela.

Za posteljo je treba plačati, prav tako tudi za hrano. Edina brezplačna pomoč zapornikom so občasne donacije humanitarnih organizacij. Medtem pa naša konzularna služba ne stori ničesar, tarnajo svojci.

"Da, ničesar. Ničesar, pravim. Nobene stvari, tako da ne vem, kaj bo to. Pa naj tu odsluži, če je kriv," pove Golenačeva.

Prijeta Slovenca vztrajata, da s 40 milijonov evrov vredno pošiljko droge nista imela ničesar.

"Kokain so podtaknili"

"Če bi bil kokain najin – barka se trese, barka nabija na valove –, ne bi mogel biti na kupčku. Bi se raztresel naokrog. Drugo, česar jaz prej nisem vedel, sem se pa naučil v zaporu, je, da je kokain zelo higroskopičen. In v nekaj urah, ne nekaj dneh, postane pasta. Ne more biti v prahu. Se pravi, ker je bil še na kupčku in v prahu, to pomeni, da je bil podtaknjen tik pred zdajci, preden sem šel jaz na barko. Se pravi, da so ga oni podtaknili," je prepričan Cerar.

Za pojasnila, kako jim v spopadu s počasnimi afriškimi sodnimi mlini pomaga Slovenija, smo hoteli povprašati vodjo našega konzularnega sektorja, Andreja Štera. Vendar so mu sodelovanje v našem prispevku, čeprav se je strinjal, na ministrstvu za zunanje zadeve, presenetljivo, prepovedali.