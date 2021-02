Sosedi zaskrbljeni: posebni ukrepi zaradi novega seva #video

Po besedah predsednika Slovenske gospodarske zveze na avstrijskem Koroškem Benjamina Wakouniga so epidemiološke razmere pri naših severnih sosedih zaradi širjenja južnoafriškega seva novega koronavirusa trenutno najslabše na Tirolskem. "Dunaj je v oranžni fazi, Zgornja Avstrija z Linzem je oranžni fazi, medtem ko je Tirolska v zelo slabi kondiciji. Jutri se bo uradno zaprla za predvidoma do 14 dni, izven Tirolske pa je od zdaj možno potovati le z negativnim PCR- ali antigenskim testom," je dejal Wakounig.

Tudi v Avstriji cepljenje proti covid-19 poteka počasi

Od začetka tega tedna so se v večini delov države sicer sprostili ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. V ponedeljek so tako svoja vrata odprle tudi nenujne trgovine ob pogoju, da mora biti v prostorih za vsakega posameznika na voljo približno 20 kvadratnih metrov. Bari in restavracije so medtem še vedno zaprti, kdaj bi lahko spet odprli svoja vrata, še ni znano. Hotelske storitve so na voljo samo v večjih mestih, kamor na obiske pridejo poslovneži, je pojasnil Wakounig.

Epidemiološke razmere v Avstriji so trenutno najslabše na Tirolskem, kjer se je razširila južnoafriška različica novega koronavirusa. Foto: Reuters

V zadnjem času so pri naših severnih sosedih povečali število izvedenih testiranj na novi koronavirus. To na lastni koži vsak dan občuti približno 25 tisoč delovnih migrantov, ki se morajo enkrat tedensko registrirati in pokazati negativen test. Ko gre za cepljenje, so naši severni sosedi proti novemu koronavirusu po navedbah Wakouniga cepili okoli 3,5 odstotka prebivalcev oziroma 350 tisoč ljudi, kar je bistveno manj od zanimanja ljudi za cepljenje. Najprej so na vrsto za cepljenje prišli zdravstveni delavci, uporabniki domov za starejše, posamezniki nad 80. letom starosti, nato pa postopoma rizične skupine prebivalstva.

Tako visoke stopnje brezposelnosti že dolgo ne pomnijo

Tako kot za druge države je bila tudi za Avstrijo pandemija bolezni covid-19 z gospodarskega vidika hud udarec. Če so na začetku lanskega leta predvidevali, da bodo zaradi pandemije morali gospodarstvu nameniti zgolj od štiri do pet milijard evrov, bodo danes za to morali porabiti od 50 do 70 milijard evrov. V državi je danes po navedbah Wakouniga skoraj 500 tisoč brezposelnih, kar pomeni, da je stopnja brezposelnosti skoraj desetodstotna.

"Tako visoke številke že dolgo ne pomnimo, ob tem pa je 450 tisoč ljudi na skrajšanem delovniku," je pojasnil Wakounig. Ob tem je dodal, da so bile razmere na trgu dela lani poleti, ko država ni beležila tako visokega porasta okužb, popolnoma drugačne. Število brezposelnih je upadlo na 245 tisoč, na skrajšanem delovniku pa je bilo samo 30 tisoč ljudi. "Položaj se je potem poslabšal, vendar bi vsem svetoval, da je treba optimistično gledati v prihodnost," je dodal Wakounig.