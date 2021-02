Balkan je prehitel Bruselj: v tem trenutku jim zavida vsa Evropa

Srbija je poleg Velike Britanije trenutno najbolj uspešna evropska država pri cepljenju ljudi proti covid-19. Tudi po zaslugi dobrih odnosov z Rusijo in ZDA si je država uspela zagotoviti milijonske odmerke cepiva, ki se jih trenutno zagotovo ne bi branili niti v Bruslju. Srbska premierka Ana Brnabić poudarja, da jih ne zanima, od kod prihaja cepivo, dokler je to varno in ga je mogoče dobiti čim prej. Medtem ko ljudje ob prijavi na cepljenje lahko izbirajo, s katerim od petih cepiv se bodo cepili, analitiki opozarjajo, da Bruselj v Srbiji v tem trenutku izgublja, krepita pa se predvsem moč in vpliv Kitajske.

Srbska premierka Ana Brnabić je konec lanskega decembra kot prva od evropskih voditeljev prejela cepivo proti covid-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Srbski notranji minister Aleksandar Vulin se je v začetku januarja cepil z ruskim cepivom Sputnik V, medtem ko je srbski minister za zdravje Zlatibor Lončar prejšnji mesec prejel odmerek cepiva kitajskega proizvajalca Sinopharm. V državi so do zdaj odobrili pet različnih cepiv proti covid-19, poleg prej omenjenih še cepivo Moderne in AstraZenece.

Brnabićeva: Dokler so cepiva varna, nas ne zanima, od kod prihajajo

Fotografije cepljenja članov srbske vlade so marsikaterega skeptika hitro prepričale v varnost cepljenja, hkrati pa poteze srbske premierke in ministrov nakazujejo tudi pot, ki ji Srbija sledi pri naročanju cepiva proti novemu koronavirusu. "Dokler so cepiva varna in jih lahko dobimo čim hitreje, nas ne zanima, ali prihajajo iz Kitajske, ZDA ali EU. Za nas cepljenje ni stvar geopolitike. Gre za vprašanje zdravstva," je za BBC dejala Brnabićeva. Pragmatičnost pri dobavi cepiva se je Srbiji do zdaj izplačala.

Srbska premierka Ana Brnabić se je decembra lani kot prva od evropskih voditeljev s Pfizerjevim cepivom cepila proti covid-19. Foto: Reuters

Medtem ko druge države Zahodnega Balkana pri dobavi cepiva svoje upe bodisi polagajo v EU ali program Covax, si Srbija s sedmimi milijoni prebivalcev prizadeva, da bo do sredine tega meseca cepila najmanj desetino, do konca meseca pa milijon ljudi. Ko gre za cepljenje proti covid-19, je ta balkanska država trenutno med najbolj uspešnimi na svetu. Po številu razdeljenih odmerkov na sto prebivalcev Srbija trenutno zaostaja le za Izraelom, ZAE, Veliko Britanijo in ZDA.

Medtem ko Brnabićeva pravi, da pri vprašanju novega koronavirusa ne bi smeli gledati na geopolitične razmere po svetu, jim je v Beogradu tudi po zaslugi dobrih odnosov z Moskvo in Pekingom v državo uspelo pripeljati milijonske količine cepiva, ki bi jim jih zavidali celo v Bruslju. "Bila bi enako zadovoljna, če bi na primer dobili milijon doz cepiva s strani Pfizerja. Toda naša zunanja politika se je izplačala. Mislim, da je bilo to pametno, in ponosna sem na to, kar smo dosegli," je dejala srbska premierka.

Namesto na Bruselj so se v Beogradu morali zanesti nase

Ob tem je Brnabićeva poudarila, da ni preveč kritična do EU, češ da so jim v Bruslju v času pandemije že veliko pomagali. "Srbija ni država članica EU in z vso solidarnostjo, ki je sestavni del EU, smo omejeni na to, da bi kot zadnji dobili cepivo iz EU. To je slaba stran tega, da nisi član EU, zato strateški fokus moje vlade ostaja priključitev EU," je pojasnila Brnabićeva. Srbija si tako ni mogla privoščiti, da bi čakala, da ji EU pošlje cepivo, ampak se je morala zanesti izključno nase.

Gneča pred cepilnimi centri v Beogradu Foto: Reuters

Cepljenje proti bolezni covid-19 v državi trenutno poteka izjemno hitro. Ljudje, ki se želijo cepiti, se registrirajo prek spleta, ob tem pa lahko sami določijo, s katerim od cepiv, ki so na voljo, se bodo cepili. Ko dobijo termin, v hitro premikajočih se vrstah čakajo na cepljenje, ki po poročanju BBC poteka hitro, kar je presenetljivo za državo, ki prej ni bila znana po najbolj dinamični javni upravi.

EU izgublja, krepita se moč in vpliv Kitajske

V Bruslju nad načinom, ki si ga je za pridobitev cepiva izbrala kandidatka za članstvo, verjetno niso posebej navdušeni, sploh ker Srbija cepivo dobiva po zaslugi svojih vezi z zavezniki z vzhoda. Tokrat sicer ni bilo prvič, da so nekateri na Balkanu odkrili, da je v kriznih razmerah Bruselj lahko zelo nezanesljiv partner. "EU v smislu resne politične strategije tukaj sploh ni prisotna," je do Bruslja kritičen Vuk Vuksanović z Beograjskega centra za varnostno politiko.

V Srbiji lahko ljudje izbirajo, s katerim cepivom proti covid-19 se bodo cepili. Foto: Reuters

Bruselj po njegovih besedah v Srbiji v tem trenutku izgublja, krepita pa se moč in vpliv Kitajske. Srbskemu zgledu pri dobavi cepiva proti covid-19 sicer za zdaj sledi samo ena država članica EU. To je Madžarska, ki je že odobrila tako kitajska kot ruska cepiva. Ali bodo druge države članice EU ali države Zahodnega Balkana na koncu sledile srbskemu scenariju, za zdaj še ni znano, je pa tokrat Srbija tista, ki poleg Velike Britanije preostanku stare celine kaže, kako je potrebno reševati aktualno zdravstveno krizo.