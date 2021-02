Najhitrejši pri cepljenju na svetu, a epidemije še zdaleč niso ustavili

Čeprav Izrael trenutno velja za daleč najuspešnejšo državo pri cepljenju prebivalcev proti novemu koronavirusu, se epidemija bolezni covid-19 tam še nikakor ne umirja. Po napovedih izraelskega nacionalnega centra za covid-19 bo število okužb v državi kljub cepljenju v prihodnjih tednih še naraslo. Strokovnjaki to pripisujejo predvsem prehitremu ponovnemu odpiranju države, širjenju bolj nalezljive britanske različice novega koronavirusa in okužbam med mlajšimi generacijami, ki niso cepljene.

Prvo pošiljko Pfizerjevega cepiva proti novemu koronavirusu so v Izraelu dobili v začetku decembra. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nekaj dni kasneje postal prvi človek v državi, ki so ga v neposrednem televizijskem prenosu cepili proti novemu koronavirusu. Po podatkih spletnega portala The Times of Israel so v državi do danes s prvim odmerkom cepili več kot 3,5 milijona, z drugim odmerkom pa 2,2 milijona od skupaj 8,9 milijona prebivalcev države.

Kljub hitremu cepljenju se epidemija ne umirja

Izrael je trenutno vodilna država na svetu, ko gre za cepljenje prebivalcev proti novemu koronavirusu. S prvim odmerkom cepiva so do zdaj cepili več kot tretjino, z dvema odmerkoma pa dobrih 23 odstotkov populacije. Kljub temu se epidemija v državi ne umirja, saj na dan še vedno potrdijo več tisoč okužb. Prejšnji četrtek je število bolnikov, ki so umrli zaradi covid-19, v državi preseglo pet tisoč, do zdaj pa so skupaj potrdili več kot 700 tisoč novih okužb.

"Nobena druga država ni bila tako učinkovita pri cepljenju prebivalstva kot Izrael," pravi vodja oddelka za nalezljive bolezni v zdravstvenem centru Sheba v Tel Avivu Galia Rahav. Izrael si je namreč v samo šestih tednih zagotovil več kot pet milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva. Ko je cepivo prispelo v državo, so odgovornost za njegovo distribucijo in porazdelitev naložili štirim najuglednejšim zdravstvenim organizacijam v državi. Med tistimi skupinami prebivalcev, ki so cepljene, primeri okužb in hospitalizacij drastično upadajo, a problem so druge starostne skupine, ki niso dobile cepiva, pojasnjuje Rahavova.

Nobena druga država do zdaj ni bila tako učinkovita pri cepljenju prebivalstva kot Izrael. Na fotografiji ljudje, ki v Tel Avivu čakajo v vrsti za cepljenje. Foto: Reuters

Naraščajoč trend okužb v splošni populaciji gre po njenih besedah pripisati predvsem pandemični utrujenosti ljudi zaradi ukrepov in trikratnemu zaprtju države. Tako kot v številnih drugih državah so tudi v Izraelu cepivo najprej namenili najranljivejšim skupinam, torej zdravstvenim delavcem in državljanom, ki so starejši od 65 let. Prejšnji mesec, ko je število novih okužb med omenjeno starostno skupino začelo padati in ko so potrdili primere angleške različice novega koronavirusa, so se v prenašalce bolezni spremenili mlajši posamezniki.

Netanjahu predstavil ponudbo, ki je pri Pfizerju niso mogli zavrniti

V prvem valu epidemije bolezni covid-19 jim je v državi z ukrepi uspelo precej zajeziti širjenje novega koronavirusa. 28. maja, ko je Netanjahu razglasil konec epidemije, so imeli 281 primerov smrti zaradi bolezni covid-19. Vlada je nato spet odprla šole, trgovine, restavracije, bazene, zabaviščne parke in druge javne prostore. Zgolj nekaj dni pred tem je moral Netanjahu na sodišče, kjer mu sodijo zaradi podkupovanja, prevare in zlorabe zaupanja, pred tem pa je bil zaposlen s sestavljanjem vlade.

Po poročanju tujih medijev v državi od aprila do julija niso dosegli nobenega napredka v povezavi s testiranjem prebivalstva ali sledenjem stikov okuženih z novim koronavirusom. Če so se ljudje najprej obnašali, kot da je zdravstvena kriza preteklost, so se kmalu pojavile težave. Zaradi porasta okužb so morali kmalu po ponovnem odprtju spet zapreti nekatere šole, sproščeno obnašanje ljudi v poletnih mesecih pa je pripeljalo do tega, da so morale oblasti septembra drugič zapreti državo.

V Izraelu so kampanjo cepljenja začeli z neposrednim televizijskim prenosom cepljenja izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Foto: Reuters

V tem času je Netanjahu prevzel pobudo in večkrat govoril z izvršnim direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo. Izraelski premier mu je predstavil ponudbo, ki je pri Pfizerju preprosto niso mogli zavrniti. Netanjahu se je dogovoril, da bo Izrael plačal visoko ceno za cepivo, in sicer 31 dolarjev na odmerek, ob tem pa je sklenil, da bo anonimizirane, toda zelo podrobne podatke o cepljenju, ki jih bodo zbrali zdravstveni delavci, predal podjetju. Država si je tako zagotovila veliko količino cepiva, ki pa ga ni enakomerno porazdelila.

Še do pred kratkim cepiva namreč niso dostavili palestinskim oblastem na Zahodnem bregu. Šele prejšnji teden so palestinske oblasti lahko začele kampanjo cepljenja, in sicer s sedem tisoč odmerki cepiv Moderne in Pfizerja iz Izraela ter deset tisoč odmerki cepiva sputnik V, ki jim ga je donirala Rusija. Palestinska vlada računa, da bo do prihodnjega meseca prejela več kot dva milijona odmerkov cepiv AstraZenece v okviru mednarodne iniciative Covax.

Sproščanju ukrepov je nasprotovala zdravstvena stroka

Kot glavno pomanjkljivost izraelskega boja proti bolezni covid-19 nekateri poznavalci navajajo zgolj usmerjenost v pozitivne učinke cepljenja. Čeprav število okužb narašča in se bo v prihodnjih tednih še povečalo, so oblasti v nedeljo omilile že tretje zaprtje države. Spet so tako med drugim odprti frizerski saloni in nekatere trgovine, odpravili pa so omejitev gibanja na največ kilometer od doma in prepovedi obiskov zunaj gospodinjstev. Šole in vrtci medtem ostajajo zaprti.

Ponovnemu odprtju države je tokrat precej nasprotovala zdravstvena stroka. Vodilni izraelski strateg za boj proti bolezni covid-19, zdravnik Nachman Ash, je posvaril, da omilitev zaprtja države ob takšnih številkah pomeni, da bo v prihodnjih dveh tednih za umiritev epidemioloških razmer zagotovo potrebno še eno zaprtje države. Netanjahu medtem prebivalcem obljublja, da bo Izrael država brez bolezni covid-19 že do poznega marca.

Palestinske oblasti so prejšnji teden lahko začele kampanjo cepljenja proti novemu koronavirusu z odmerki cepiva Moderne, ki jih je Izrael poslal na Zahodni breg. Foto: Reuters

V četrtek je izraelski premier sporočil, da je število hospitalizacij na intenzivni negi med ljudmi v starostni skupini nad 60 let, ki so večinoma že dobili drugi odmerek cepiva, padlo za 26 odstotkov. A kaj, ko proste postelje na intenzivni terapiji zdaj potrebujejo 50-letniki in še mlajši posamezniki. "Britanska različica novega koronavirusa nas je spravila na kolena," priznava Rahavova. Njen bolnišnični oddelek za bolnike s covid-19 je trenutno poln, tudi na račun mlajših bolnikov, ki so zboleli.

Izraelski kolumnist Nadav Eyal odgovornost za to pripisuje vladi: "Do te nenavadne točke smo prišli zato, ker vlada ni prisluhnila strokovnjakom, ki so ji poskušali dopovedati, da tudi če bomo cepili s polno hitrostjo, ne bomo mogli zaščititi celotne populacije. To je vedno linearen proces, virus pa se na drugi strani eksponentno širi v populaciji." Nekatere izraelske ministre, ki prej niso imeli nobene ideje glede tega, kako bi reševali krizo, je zajela evforija ob iznajdbi cepiva, dodaja Eyal.

Nevarnost po njegovih besedah preži na vsako državo, ki se odloči za politiko, odvisno predvsem od cepiva. Ker cepljenje v večini evropskih držav za zdaj poteka počasneje od pričakovanj, virus pa se še vedno hitro širi med prebivalstvom, je zelo verjetno, da se bo scenarij, ki so mu priče v Izraelu, ponovil tudi v kateri od držav na stari celini.