Ponedeljkovi podatki o okužbah kažejo, da je Slovenija prešla v oranžno fazo. Sedemdnevno povprečje okuženih na dan je namreč padlo pod tisoč in znaša 842, je sporočila vlada na družbenem omrežju Twitter. Prvi pogoj za oranžno fazo – število hospitaliziranih manjše od tisoč – je bil izpolnjen že minuli četrtek in danes znaša 945 oseb.

Spet prehajanje med občinami

Po načrtu sproščanja, ki ga je pripravila vlada, je v oranžni fazi predvidena vrnitev v šole še za preostale učence osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Na fakultetah bodo lahko izpiti in seminarji za največ deset ljudi, odprle se bodo nekatere ostale servisne dejavnosti in trgovine, dovoljeno bo zbiranje do največ deset oseb, odpravila se bo prepoved prehoda občinskih meja.

Ker vlada pri ukrepih sproščanja od prejšnjega tedna ne upošteva več epidemioloških stanj v posameznih regijah, bodo sprostitve veljale po vsej državi.

Na vlado smo poslali vprašanje, kdaj bo odločala o sprostitvah in kdaj bodo te stopile v veljavo. Ko prejmemo odgovor, ga objavimo.

Glede na prejšnje sprostitve ob prehodu v rdečo fazo lahko vsaj za odprtje šol za še preostale osnovnošolce in dijake zaključnih letnikov predvidevamo, da se bo to ne bo zgodilo pred prihodnjim ponedeljkom.

Projekcija: v rumeno fazo v začetku marca

Institut Jožef Stefan je v včeraj objavljeni projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji zapisal, da bi Slovenija lahko v naslednjo, rumeno fazo, prešla v začetku marca. To se bo zgodilo, ko bo sedemdnevno povprečje okuženih na dan padlo pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500.

Kot ocenjujejo, bi bil prvi pogoj lahko izpolnjen 7. 3., drugi pa 8. 3. Pri tem poudarjajo, da gre le za oceno datuma do naslednjega prehoda, saj je potek epidemije odvisen od sproščanja (oziroma sprejemanja) ukrepov v trenutni in prihajajoči fazi.

"Tako ni možno kvalitetno oceniti, kdaj bi lahko bili izpolnjeni pogoji za prehode v preostale faze," so še zapisali.

Ko bo Slovenija prešla v rumeno fazo, se bodo v šole vrnili še ostali dijaki, ponovno se bo izvajal pouk na fakultetah, odprli se bodo dijaški in študentski domovi za vse, odprle se bodo preostale servisne dejavnosti, odpravila pa se bo tudi prepoved gibanja v nočnem času v vsej državi.

Preberite še: