Novosti: dovoljeno prehajanje občin, odprte vse trgovine

Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se z današnjim dnem odpravlja omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce, prav tako je od danes dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Od danes so lahko odprte vse trgovine v državi. Več omejitev se sprošča tudi na področju športa. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro.

Prepoved gibanja zunaj občine stalnega prebivališča, ki jo je vlada v drugem valu epidemije novega koronavirusa uvedla že drugič, je veljala od oktobra, pri čemer pa je bilo možnih nekaj izjem. Med njimi so bile od decembra tudi športne aktivnosti v naravi, a je bila ta izjema omejena na regije. Zdaj se te omejitve povsem odpravljajo, piše STA.

Doslej je bilo dovoljeno gibanje na javnih površinah le za družino in člane istega gospodinjstva, po novem pa odlok določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot desetih ljudi. Prepovedane pa ostajajo vse prireditve in shodi.

Od danes so lahko odprte vse trgovine

Prav tako so od danes lahko odprte vse trgovine v državi. Pogoj za obratovanje ostaja redno tedensko testiranje zaposlenih na koronavirus. Obenem v nobeni storitveni dejavnosti pogoj za koriščenje storitev ni več negativni test potrošnika, piše STA.

Redno tedensko testiranje zaposlenih je po novem obvezno za celotno trgovinsko dejavnost, pod katero odslej sodijo tudi tržnice, za vse storitve higienske nege, denimo kozmetike in izvajalce masaž, po novem pa tudi za frizerje in izvajalce pedikure, ki so bili testiranja doslej oproščeni. V ta sklop sodijo tudi servisne delavnice velikosti do 400 kvadratnih metrov, storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, storitve nepremičninskega posredovanja, strokovno oz. poslovno izobraževanje ter storitve salonov za nego živali, piše STA.

Foto: Reuters

Komu se ne bo treba testirati

Testiranje pa ne bo potrebo za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu-19, za tiste, ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ne od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Brez testiranja zaposlenih bodo medtem lahko še naprej delovali bencinski servisi, pošte in lekarne, od danes pa med izjeme sodijo tudi storitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo, priprava pijač in jedi za dostavo, priprava in strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance, ter prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji, piše STA.

Najpomembnejša sprememba glede na ureditev v zadnjih dneh pa je, da novi odlok od nobenega potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa za koriščenje storitev.

Na zahodu države v šole vsi učenci, na vzhodu počitnice



V skladu z odločitvijo vlade bo danes pouk v šolah znova stekel za vse učence in dijake zaključnih letnikov, a le na zahodu države, saj so se za učence in dijake na vzhodu države začele enotedenske zimske počitnice. V višjih in visokih šolah ter na fakultetah so od danes naprej dovoljeni izpiti v živo in seminarji za do 10 udeležencev.

Razrahljana koronska pravila na smučiščih

Od danes, ko se v vzhodnem delu Slovenije začenjajo zimske počitnice, so nekoliko razrahljana tudi koronska pravila na smučiščih. Za uporabo žičniških naprav tako po novem velja negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni. Doslej so se morali smučarji testirati na 24 ur. Tistim, ki so covid-19 preboleli, se za namen uporabe žičnic pol leta ne bo treba testirati, upravičeni bodo do zdravniškega potrdila.

Poleg smučarjev bo moralo imeti negativni test, ki ni starejši od sedmih dni, tudi osebje na smučišču, ki je v neposrednem stiku z uporabniki, piše STA.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Manj omejitev za športnike

Manj omejitev od danes velja na področju športa. Tako je dovoljena brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje, pri čemer pa morajo imeti voditelji dejavnosti negativen test na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni, potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali dokazilo, da so covid-19 preboleli. Omenjena dokazila morajo imeti tudi uporabniki žičniških naprav na smučiščih, pri čemer pa izvid testa ne sme biti starejši od sedmih dni.

Vrhunskim športnikom se bodo tako ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj. Še vedno pa ne bo dovoljena prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih, še piše STA.