Znane neuradne številke včerajšnjih okužb. Bomo rumeno fazo sproščanja ukrepov dosegli že marca?

Po podatkih Sledilnika covid-19 smo v soboto ob opravljenih 1.848 PCR-testih odkrili 742 novih okužb. Opravili so tudi 5.275 hitrih antigenskih testov (HAT), vendar še ni znano koliko okužb so odkrili s hitrimi testi. Uradne podatke vlade še čakamo.

V rumeno fazo v začetku marca?

V projekciji širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji, ki jo pripravljajo na Institutu Jožef Stefan (IJS), epidemija v Sloveniji počasi upada. Ocenjujejo tudi, da se vsakih sedem dni prekuži približno odstotek populacije. Reprodukcijsko število R je približno 0,84. To pomeni, da ena oseba v povprečju okuži manj kot eno osebo. Ocene nakazujejo, da bo nov, bolj kužen sev postal dominanten konec aprila in takrat bi se lahko krivulje, s katerimi spremljamo trend epidemije, zopet obrnile navzgor.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb znaša 852. Epidemiologi pa bodo lahko po oceni IJS spremljali stike, kar najbolj učinkovito zmanjša širjenje virusa, takrat, ko bo povprečno število pozitivnih testov upadlo pod 300 na dan. "S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih bi lahko to stanje dosegli konec marca," ugotavljajo.

Na nacionalni ravni smo trenutno v oranžni fazi, za prehode med različnimi fazami pa morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitalizacij. "Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca," kažejo analize IJS.

O cepljenju

O vplivu cepljenja na dinamiko epidemije na IJS pojasnjujejo, da dokler ne bo precepljenih in imunih vsaj deset odstotkov populacije, torej več kot 200 tisoč ljudi, ta skoraj ne bo opazen. Desetodstotna precepljenost namreč pomeni le deset odstotkov manjše reprodukcijsko število, kot je sicer.

Foto: Ana Kovač

"Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da ostanemo pri izvajanju veljavnih priporočil dosledni (redno zračimo zaprte prostore, na javnih mestih uporabljamo zaščitno masko, vzdržujemo socialno distanco, umivamo/razkužujemo roke, uporabljamo aplikacijo #OstaniZdrav in o simptomih obveščamo svoje stike), saj le tako lahko najhitreje zmanjšamo število okuženih oseb na raven, ko bo lahko učinkovito začela delovati epidemiološka služba," še pojasnjujejo.

Trenuten obseg epidemije povzroča tudi znatno prekuževanje (ocena: okoli 30 tisoč novih okužb na teden), ki je za zdaj nekajkrat hitrejše od hitrosti cepljenja. "Poleg tega se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji. A prekuževanje je vselej na račun zdravstvenih (in gospodarskih) posledic, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne," ugotavljajo.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (ocena: 4-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 3 % prebivalstva oz. približno vsak 30. prebivalec.

Z jutrišnjim dnem se odpira več dejavnosti

Ker so prihodnji teden v vzhodnem delu države počitnice, se bo tako jutri v šolske klopi vrnilo približno 107 tisoč učencev in šest tisoč učiteljev iz zahodnega dela Slovenije, 83 tisoč učencev iz vzhodnega dela države pa se bo v šole vrnilo 22. februarja. V srednje šole se bo jutri vrnilo tudi približno 11 tisoč srednješolcev. Spet bo v šolskih prostorih potekal tudi praktični pouk ter izobraževanje odraslih.

V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev, te izjeme veljajo tudi za dijaške in študentske domove. Svoja vrata pa bodo jutri odprle tudi vse trgovine. Hkrati v nobeni dejavnosti ne bo več zahtevan negativni test na novi koronavirus za potrošnike.