Potrjeno: pred nami je veliko sproščanje ukrepov

Vlada je na Brdu pri Kranju razpravljala o stanju epidemije v državi in ukrepih za njeno zajezitev. Obrambni minister Matej Tonin je za POP TV potrdil, da bo vlada jutri sprejela odlok, s katerim bo Slovenija prešla v oranžno fazo. "Pri vladi beseda velja in kar smo zapisali v oranžni semafor drži. To se bo po jutrišnjem sprejetju na vladi tudi sprostilo," je zatrdil Tonin. Ker policijska ura ni v oranžnem semaforju, ta zaenkrat ostaja.

Sprostili se bodo naslednji ukrepi:

- ukinitev omejitve gibanja na občine,

- dovoljeno bo zbiranje do 10 ljudi,

- v šole se bodo vrnili preostali razredi in maturanti,

- na fakultetah bodo dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi,

- odprle se bodo tudi preostale servisne dejavnosti in trgovine.

Vladni načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa določa, da ko je sedemdnevno povprečje okuženih pod 1000 in je tudi hospitaliziranih manj kot 1.000 bolnikov s covidom-19, država preide v oranžno fazo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v ponedeljek sedemdnevno povprečno število okužb 842, v bolnišnicah pa se je zdravilo 945 oseb z novim koronavirusom, poroča STA.

A predsednik vlade Janez Janša je dopoldne na Twitterju sporočil, da imamo še vedno eno najresnejših epidemioloških slik v EU.

Še vedno imamo eno najresnejših epidemioloških slik v EU. pic.twitter.com/8vIoRHjVyx — Janez Janša (@JJansaSDS) February 10, 2021

Predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin je po torkovem sestanku dijakov in ravnateljev z ministrico za izobraževanje Simono Kustec dejala, da je mogoče, da bi se prihodnji teden v šole vrnili vsaj nekateri dijaki.

V torek so se šole odprle za učence prvih treh razredov osnovnih šol po vsej državi. Krepijo pa se zahteve po tem, da bi se v šolske klopi vrnili vsi šolarji. Tako so nekateri dijaki v torek bojkotirali pouk na daljavo.