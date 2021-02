V Sloveniji so v sredo po podatkih sledilnika za covid-19 skupaj potrdili 1.385 novih okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 5.482 PCR-testov, s katerimi so potrdili 992 novih okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 18,1 odstotka omenjenih testov. Ob 20.788 izvedenih hitrih antigenskih testov (HAT) so potrdili 393 okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 1,9 odstotka hitrih testov. Podatki o številu hospitaliziranih in umrlih še niso znani.