Policija: Hojs v ničemer ni kršil veljavnih odlokov

Kot so sporočili s policije, hrvaški varnostni organi notranjega ministra Aleša Hojsa skladno s svojimi predpisi niso zavrnili. Kot pojasnjujejo, so ga informirali, da zato, ker ne poseduje PCR-testa, v državo lahko vstopi tako, da mu bo izdana karantena oziroma bo moral na Hrvaškem opraviti test.

"Minister se je odločil, da v Hrvaško zaradi navedenih pogojev ne vstopi. Ob tem pojasnjujemo še, da je minister zasebno pot opravil povsem v lastni režiji, saj se je varovanju v preteklem vikendu odrekel," dodajajo. Policija prav tako v zvezi s tem dogodkom ni izvedla nikakršne predhodne komunikacije ali najave prihoda ministra hrvaškim varnostni organom.

Pojasnilo slovenske policije sicer prihaja po tem, ko je spletni portal 24ur.com poročal, da je Hojs v spremstvu svoje mame v ponedeljek popoldne želel prečkati enega od hrvaških mejnih prehodov v Istri. Obisk sosednje države je bil zasebne narave, tja pa sta želela, da bi poravnala račune.

Hojs je novinarjem portala v pogovoru dejal, da ni hotel izkoriščati svojega ministrskega položaja, zato svojega obiska tudi ni uradno najavil ali uporabil diplomatskega potnega lista. Ker za vstop v državo z mamo nista izpolnjevala pogojev, sta se na meji obrnila in vrnila v Slovenjo.

Hojs je navedbe novičarskega portala zanikal tudi na svojem profilu na Twitterju. Kot je zapisal, s seboj ni imel negativnega testa na novi koronavirus, zato mu je hrvaška policija dala na izbiro: ali vstop in karanteno s testiranjem na Hrvaškem ali pa vrnitev v Slovenijo. Odločil se je za drugo.

Novinarji @24ur in ⁦@Svet_KanalA⁩ spet lažejo pri poročanju.Hrvaška policija mi ni prepreprečila vstopa na Hrvaško,ampak mi je,ker s seboj nisem imel testa,dala na izbiro vstop in karanteno s testiranjem ali da se obrnem. To sem tudi storil. Ni afera